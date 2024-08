Krabbendam heeft compleet andere informatie dan Spaanse media over Hancko

Martijn Krabbendam spreekt de berichtgeving uit Spanje over de onderhandelingen rond Dávid Hancko tegen. De journalist schrijft op X dat Feyenoord helemaal geen nieuw bod heeft ontvangen van Atlético Madrid op de verdediger, terwijl woensdag beweerd werd dat er plotseling een nieuw voorstel op tafel was gekomen.

“Vanuit Spanje veel berichten over een nieuw en fors bod van Atlético Madrid op Dávid Hancko. Reactie van Feyenoord: ‘Er is geen contact met Atlético, al een tijd niet meer en we zitten er ook niet op te wachten’”, zo schrijft Krabbendam.

Woensdag schreven diverse Spaanse en Franse journalisten, waaronder Rubén Uría en Santi Aouna, dat Atlético plotseling een nieuw, fors verhoogd bod bij Feyenoord had neergelegd.

De verdediger van Feyenoord gaf afgelopen maandag zelf nog aan dat een transfer naar Atleti niet haalbaar leek, maar nu zouden de Madrilenen plotseling veel meer willen betalen.

Zowel Uría als Aouna meldde dat Atlético inmiddels een bod van dertig miljoen euro heeft neergelegd. Bovendien was de club naar verluidt bereid een doorverkooppercentage van onbekende hoogte af te staan aan de Rotterdammers.

Het laatste bod van Atlético Madrid op de Slowaakse verdediger bedroeg niet meer dan twintig miljoen euro (zonder bonussen), zo wist De Telegraaf eind juli te melden. Het lijkt erop dat er sindsdien geen contact meer is geweest.

In februari verlengde Hancko zijn contract bij Feyenoord tot medio 2028, in de wetenschap dat zijn club een hogere vraagprijs zou kunnen hanteren in de transferzomer die eraan kwam. De Rotterdammers willen minimaal veertig miljoen euro ontvangen voor de stopper.