Kraay ziet groot verbeterpunt in spel Zerrouki mocht hij Kökçü opvolgen

Zondag, 7 mei 2023 om 11:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:02

Hans Kraay junior ziet een verbeterpunt in het spel van Ramiz Zerrouki, die FC Twente zo goed als zeker inruilt voor Feyenoord deze zomer. Volgens de vaste tafelgast van Goedemorgen Eredivisie maakt de controlerende middenvelder van de Tukkers opvallend weinig doelpunten. Kraay denkt dat Orkun Kökçü wat betreft treffers meer van waarde zijn voor het elftal van trainer Arne Slot.

"Mats Wieffer en Zerrouki kunnen prima samenspelen", zo opent Kraay bij ESPN. "Maar Wieffer is een geweldige speler die niet veel goals maakt. Dat zijn de statistieken (drie doelpunten in 34 duels voor Feyenoord, red.). Zerrouki maakt heel weinig goals. Ik heb het even opgezocht: Zerrouki heeft in 100 wedstrijden vier goals gemaakt. En als Zerrouki dus naast Wieffer gaat spelen, dan is dat voetballend prima. En ze pakken allebei veel ballen af. Maar 100 wedstrijden en vier goals is niet zo veel. Als je op de plek van Kökçü gaat spelen... Die heeft in 28 wedstrijden acht goals en twee assists (drie eigenlijk, red.), in de competitie alleen al."

Tafelgenoot Mario Been verwacht dat Zerrouki zeker wat kan toevoegen aan het spel van Feyenoord. "Ze hebben iemand nodig die de verbinding is, met name vanuit de achterste lijn naar voren toe. En dat kan hij uitstekend. In de eerste helft van het seizoen heeft hij dat ongelooflijk goed gedaan. In de tweede helft van het seizoen vind ik hem iets vlakker in zijn manier van spelen. Feyenoord wilde hem in de winterstop al hebben en ik denk dat ze daarom door zijn gegaan. En voor Feyenoord-begrippen zou dit een uitstekende vervanger van Kökçü kunnen zijn", aldus de voormalig speler en trainer van de Rotterdammers.

Bijna rond

Zerrouki gaat, als hij de medische keuring met succes doorstaat, een contract tekenen tot medio 2028. Met de deal is tussen de zeven en acht miljoen euro gemoeid, zo melden TC Tubantia en De Telegraaf. Milan van Dongen van ESPN was vrijdag benieuwd welk plan Feyenoord heeft met Zerrouki. "Het is natuurlijk waarschijnlijk dat Kökçü vertrekt. Is hij dan de vervanger? Kunnen Wieffer en Zerrouki goed samen spelen? Hoe kijk jij daarnaar?", vroeg de verslaggever aan Slot. "Voor mij is het nog niet duidelijk dat Orkun vertrekt, wat het voor jou blijkbaar wel is. Ik heb Dennis (Te Kloese, red.) vanochtend nog gesproken er er was geen sprake van", benadrukte de Feyenoord-coach.