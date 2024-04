Kraay voorspelt voor welke speler Ajax zich deze zomer bij PSV meldt

Hans Kraay junior is lovend over het seizoen dat Sergiño Dest doormaakt bij PSV. De analist annex verslaggever van ESPN verwacht dat Ajax zich komende zomer gaat melden voor de linksback die door FC Barcelona voor één seizoen is gestald in Eindhoven.

"Het is al heel veel over Dest gegaan, dus ik hou het kort", opent Kraay maandag in de rubriek 'Bellen met....' van de betaalzender. "Deze hele moderne rechtsbenige linksback is een van de weinige backs in Europa die niet alleen goed opkomt en een aardig voorzetje heeft, maar ook op volle snelheid recht op de back van de tegenpartij afgaat en net zo makkelijk binnendoor passeert als buitenom."

Kraay weet dat PSV Dest vanwege de koopoptie in de huurdeal met Barcelona over enkele maanden definitief naar Eindhoven kan halen. "Ze kunnen hem natuurlijk voor tien miljoen euro overnemen. Maar ook Ajax gaat zich melden in de strijd om de handtekening van de man van tien miljoen", voorspelt de verslaggever die Dest zaterdag zag excelleren tegen hekkensluiter Vitesse (6-0 winst).

Dest heeft overigens een verleden bij Ajax. De verdediger doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdamse club en debuteerde in 2019 in de hoofdmacht. Ondanks 38 duels in het eerste elftal bleef een definitieve doorbraak bleef uit, waardoor Dest in oktober 2020 koos voor Barcelona. Bij de Catalaanse grootmacht staat de linksback tot medio 2025 onder contract.

Kraay groot bewonderaar

Het steekt Kraay enigszins dat Dest vaak wordt overgeslagen als het over de uitblinkers bij PSV gaat. "Hij heeft in dit kampioensjaar misschien wel iets te weinig credits gehad, want ik vind het een fantastische speler. Wat is hij ongelofelijk goed", zo klonk het zondag in

Vitesse

Kraay zag Dest zaterdag dus uitblinken tegen Vitesse, dat rechtstreekse degradatie nauwelijks nog kan ontlopen na de 6-0 nederlaag tegen PSV. "Arme supporters. Ze zijn vijftien jaar lang in de maling genomen en daarvoor krijgen ze nu de rekening gepresenteerd."

"Was maar lekker op dat hele mooie Monnikenhuize blijven spelen in plaats van in het lelijkste stadion van Nederland. Die verschrikkelijke sporthal met een grasmat", is Kraay bepaald niet onder de indruk van het Gelredome, dat in 1998 officieel werd geopend als nieuwe thuishaven van Vitesse.

"Dan hadden die die-hard Vitesse-supporters nu niet zo in de vlekken gezeten, met al dat achterlijke gedoe met al die buitenlandse eigenaren. Ze hadden gewoon af en toe eerste divisie gespeeld en waren af en toe zesde geworden in de Eredivisie, in een heel mooi stadion. Niks mis mee", aldus Kraay over de hekkensluiter uit Arnhem.

