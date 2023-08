Kraay tegen Slot: ‘Had je dan niet een meer capabele doelman moeten halen?’

Zondag, 27 augustus 2023 om 14:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:41

Hans Kraay junior vindt het enigszins vreemd dat Arne Slot graag nog een keeper toevoegt aan de selectie van Feyenoord na de blessure van Justin Bijlow. De verslaggever werpt in aanloop naar het thuisduel met Almere City FC op dat de regerend landskampioen met Timon Wellenreuther en Kostas Lamprou over twee adequate vervangers beschikt. Slot merkte kort na het wegvallen van Bijlow, die waarschijnlijk pas in oktober terugkeert, al op dat een nieuwe doelman welkom is in De Kuip.

"Voor ons is het een hele specifieke positie", opent Slot zondag zijn analyse over het keepersgilde van Feyenoord. "Als je een rechtsback mist, stel je een andere rechtsback op. En anders stel je een middenvelder op die daar kan spelen, of een verdediger. Dat is met de keeperspositie natuurlijk niet zo. We hebben met Kostas (Lamprou, red.) een keeper aangetrokken die we heel duidelijk als derde keeper zien. Je weet hoe belangrijk wij het trainingsveld vinden, en daar speelt Kostas een heel belangrijke rol", is de Feyenoord-coach complimenteus richting de Griekse goalie.

"Want een keeper is er op trainingen niet alleen om ballen tegen te houden. Hij is er ook om mee te voetballen", zo verduidelijkt Slot zijn filosofie voer doelmannen. Kraay junior is nog steeds niet helemaal overtuigd. "Had je dan niet een meer capabele doelman moeten halen dan Lamprou, als je hem niet doorschuift?", krijgt Slot voorgelegd. "Dat is wel een interessante ontwikkeling die Feyenoord heeft doorgemaakt, met name financieel", gaat de trainer in op de vraag. "Toen ik kwam, hadden we hier Marsman en Bijlow en moesten we vanwege bezuinigingen een goedkopere tweede keeper zoeken. En dat is met Marciano gebeurd toen. Maar die kostte ons punten in de ArenA, toen we nog maar vijf punten achter Ajax stonden."

"Dat hebben we opgelost door afgelopen seizoen al een sterkere tweede keeper (Wellenreuther, red.) te halen", vervolgt Slot. "En nu is het zaak, omdat Justin er misschien toch weer voor langere tijd uit is, om kritisch te kijken naar of we nog een derde keeper moeten hebben. Ik denk niet dat ik dat Lamprou moet uitleggen, omdat hij weet dat hij als derde keeper gekomen is. En ik heb zelfs tegen hem gezegd dat het geen uitgemaakte zaak is dat wij elke wedstrijd met drie keepers aangaan. Dat het ook zo kan zijn dat ik een keer twee keepers meeneem en een extra veldspeler."