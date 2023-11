Kraay jr. moet hard lachen om bizar antwoord van Van Dijk: ‘Zei hij dit echt!?’

Zondag, 19 november 2023 om 08:09 • Lars Capiau • Laatste update: 08:53

Hans Kraay junior heeft met verbazing gereageerd op een interview van Virgil van Dijk. De aanvoerder noemde de aankomend opponent van het Nederlands elftal, Gibraltar, een 'goede tegenstander'. "Zei hij dat nou echt?", gelooft de analist van ESPN zijn oren niet.

Verslaggever Pascal Kamperman stelt na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Ierland (1-0) aan Van Dijk de vraag of hij dinsdag tegen Gibraltar nog meedoet, nu Oranje verzekerd is van plaatsing voor het EK in 2024.

"Ik zou heel graag willen spelen", klinkt de centrumverdediger. "Het is in Portugal, lekker weer, tegen een goede tegenstander en hopelijk kunnen we die lijn doortrekken." In de studio van ESPN wordt er lacherig gereageerd op het interview van de aanvoerder.

"Ja, goede ploeg, Gibraltar", merkt Jan Joost van Gangelen met gevoel voor cynisme op. "Zei hij nou echt dat Gibraltar een goede tegenstander is?", lacht Kraay junior. "Dat moeten we toch verkeerd gehoord hebben. Gibraltar is niet zo'n hele goede tegenstander hoor, die hebben net 14-0 verloren tegen Frankrijk."

Van Dijk kwam na afloop van de wedstrijd met een soortgelijke analyse als bondscoach Ronald Koeman. "Je weet van tevoren dat het een lastige pot gaat worden", vertelt de mandekker voor de camera's van ESPN.

"We hebben goed verdedigd, maar we hebben op de counter wel mogelijkheden gehad waar we het beter moeten uitspelen. Je had hier misschien wel met 3, 4-0 moeten winnen, maar dat hebben we nagelaten. Maar je wint en gaat naar het EK, dat is het allerbelangrijkste."

De centrumverdediger heeft in de kwalificatieperiode veel wilskracht gezien bij het nationale elftal. "Je kwalificeert je met alle blessures en volgens de buitenwereld is het iets wat je moet horen te doen, maar je moet het nog wel even doen."