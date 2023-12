Kraay jr. is dolblij met kritiek van Hiddink: ‘Inderdaad, die klootviolen!’

Zondag, 3 december 2023 om 10:45 • Rian Rosendaal

Hans Kraay junior en Guus Hiddink ergeren zich allebei aan de trend dat er per se van achteren moet worden opgebouwd. In de optiek van Hiddink kan een trainer een dergelijke manier van spelen alleen toepassen mits hij over verdedigers beschikt van topniveau.

"Ik word er een beetje moe van af en toe dat iedereen met die twee centrale verdedigers dicht op de keeper gaat staan. Dan komen de backs erbij en gaan ze daar lopen klooien", aldus de kritische Hiddink, die direct bijval krijgt van Kraay in Goedemorgen Eredivisie. "Heerlijk, Guus, heerlijk."

"Als trainer zit je van: 'Oh, keepertje'. Die voeten staan al niet zo goed", voegt Hiddink daaraan toe. "Dus jij hebt ook zo'n hekel aan die klootviolen?", wil Kraay weten van zijn tafelgenoot. "Het kan af en toe gebeuren. Maar het is ook afgekeken van de topteams. Maar Manchester City ofzo kan dat prima. Die hebben dan wel heel snel de versnelling naar voren toe", verwijst Hiddink naar het elftal van manager Josep Guardiola.

"Het is dus niet de schuld van de keepers en de centrale verdedigers dat ze zo gek doen, maar van de trainers, toch?", vraagt Kraay vervolgens aan Hiddink. "Natuurlijk. Je maakt je concept en je opstelling. Gaan we zo beginnen, ja of nee?", geeft de trainer in ruste aan hoe hij vroeger doorgaans te werk ging.

"Mooi. Ik vind het zo lekker dat je dit gezegd hebt. Dus van nu af aan kunnen we alle trainers de schuld geven", vult Kraay aan met een kwinkslag. Mario Been mengt zich daarna in de discussie over de soms riskante manier van verdedigen en opbouwen van sommige ploegen.

"Sommige clubs maken er een wapen van. Als je naar Feyenoord kijkt, de opbouw begint altijd zo om tegenstanders te lokken. Waardoor ze die driehoekjes kunnen spelen met de middenvelders. Dus het heeft soms wel waarde. Maar bij de mindere ploegen zie je vaak dat er breed wordt gespeeld naar een centrale verdediger, die hem teruggeeft aan de keeper. Dan denk ik: Doe dat dan maar gelijk, als dat je intentie is."

"Ik zeg niet dat het niet moet, maar je moet het niet als wapen totaal houden", plaatst Hiddink een kanttekening bij de uitleg van Been. "Je zegt het goed: spelers van middelmatige clubs denken op te kunnen bouwen vanaf de vijfmeterlijn of de achterlijn alsof het spelers van Manchester City zijn. Van Hanegem zei het al in zijn column: 'Doe even normaal met al dat achterlijke gedoe'", zo besluit Kraay.