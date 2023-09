Kraay jr. geniet enorm van training Oranje: ‘Hij is zó gretig, zó technisch'

Zondag, 10 september 2023 om 19:11 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:46

Hans Kraay junior is enorm onder de indruk van de arbeidsethos van het Nederlands elftal op de training. De analyticus was afgelopen vrijdag aanwezig op de laatste training van Oranje in Nederland voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel met Ierland en hij zag onder meer hoe Ian Maatsen, Quindilishy Hartman en Steven Berghuis imponeerden.

“Ik zat even naar die linksbacks te kijken, maar het is echt ongelooflijk”, zo begint Kraay jr. bij ESPN zijn lofzang tijdens de voorbeschouwing op het duel met de Ieren. Ze gingen op een gegeven moment afwerken: eerst inspelen en dan van een meter of twintig uithalen. Maar Maatsen heeft acht keer in de kruising geschoten en Hartman scoorde zes keer via de paal en lat. Zij hebben bállen erin geschoten...! Deze twee schoten echt alle ballen binnen.”

“Maar echt Jan Joost...”, zo vervolgt Kraay jr. zijn gesprek met presentator Jan Joost van Gangelen. “Het eerste halfuur trainden ze met alle spelers die ook nog gespeeld hebben tegen Griekenland. Daarna hebben ze alleen nog vier tegen vier gespeeld. Steven Berghuis was toen zó indrukwekkend, zó gretig, zó fit, zó technisch begaafd. Het stoom kwam uit zijn oren. Ze genieten allemaal van die trainingen.”

Zondagavond speelt Nederland zijn vierde groepswedstrijd in de EK-kwalificatiereeks. De aftrap vindt om 20.45 uur plaats in het Aviva Stadium in Dublin. Mocht Oranje erin slagen Ierland te verslaan, dan wordt het gat tot de opponent vergroot tot liefst zes punten. Bovendien heeft het Nederlands elftal nog een wedstrijd tegoed ten opzichte van de Ieren.