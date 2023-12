Kraay hoort De Mos ‘buikvaller’ zeggen: ‘Jij vindt hem twee klassen beter?’

Aad de Mos adviseert Peter Bosz om voortaan Joël Drommel onder de lat te zetten bij PSV. De voormalig coach van de Eindhovense club is niet onder de indruk van eerste keus Walter Benítez en noemt de Argentijnse doelman van PSV zelfs 'een buikvaller'. Drommel moet het al een poos doen met een reserverol en speeltijd bij Jong PSV.

"Benítez is een buikvaller. Drommel is twee klassen beter", zo oordeelt De Mos zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie. "Als je dat niet wil zien, dan houdt het op. We zullen kijken op 21 december, als PSV tegen FC Twente speelt. Dan zul je het verschil zien." De verwachting is dat Drommel in het bekerduel van PSV met de Tukkers eenmalig de voorkeur krijgt boven zijn concurrent.

De uitspraak over de PSV-keeper zorgt voor verbazing bij Hans Kraay junior. "Dus jij vindt Drommel twee klassen beter?" De Mos is niet te vermurwen. "Het is zo, Hans. Dat wordt verdoezeld door 'Boszbal'. Het wordt goedgemaakt tegen Ajax, als PSV met 0-2 achterstaat. Het wordt goedgemaakt door geluk dat je niet kan beschrijven. Ook weer een fout van Benítez."

De Mos doelt waarschijnlijk op de 0-1 van Branco van den Boomen uit een ogenschijnlijk houdbaar schot voor de keeper van PSV. De Eindhovenaren kwamen sterk terug en wonnen uiteindelijk met ruime cijfers van Ajax in de topper in de Eredivisie van eind oktober.

"Maar Drommel keept toch nooit, dus die kun je toch ook weinig beoordelen?", lijkt Kraay nog steeds niet overtuigd door de uitleg van De Mos. "Wat wil dat zeggen? Er zijn spelers die nooit spelen en die bij een andere trainer opeens international worden. Dat wil toch niks zeggen?", countert de trainer in ruste.

Hoelang nog bij PSV?

Drommel ligt bij PSV vast tot de zomer van 2026. Afgelopen zomer werd de 27-jarige doelman herhaaldelijk gelinkt aan een tussentijds vertrek uit het Philips Stadion. Een definitief akkoord met een andere club kwam echter nooit van de grond.

De stand-in van Benítez had afgelopen seizoen een beslissende rol in de strafschoppenserie tegen Ajax in de finale van de TOTO KNVB Beker. Desondanks kiest Bosz, net als zijn voorganger Ruud van Nistelrooij, voor Benítez onder de lat in Eindhoven.

Wie moet keepen bij PSV? Walter Benítez Joël Drommel