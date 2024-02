Koopmeiners én Bakker vinden het net en zetten Atalanta steviger op plek vier

Teun Koopmeiners heeft zaterdag voor de tweede maal op rij het net gevonden. Deelde de Nederlander al mee in de 1-4 zege op Genoa, zette hij tegen Sassuolo de 2-0 op het scorebord. 3-0 bleek uiteindelijk de eindstand, omdat Mitchel Bakker ook nog een duit in het zakje deed. Daardoor nestelt Atalanta zich met 45 punten steviger op de vierde plek, terwijl Sassuolo zeventiende blijft.

Bijzonderheden:

Atalanta begon zaterdag met een relatief 'Nederlander-arm' elftal aan het treffen met Sassuolo. Alleen Koopmeiners kreeg een basisplaats van trainer Gian Piero Gasperini: Marten de Roon, Hans Hateboer en Mitchel Bakker startten gedrieën op de bank. Zij zagen hoe Mario Pasalic halverwege de eerste helft de score opende. Andrea Pinamonti kreeg vlak na rust de uitgelezen kans de stand gelijk te trekken, maar stuitte bij zijn penalty tot tweemaal toe op Atalanta-goalie Marco Carnesecchi. Koopmeiners besliste even later het duel met een geplaatst schot in de verre hoek. Bakker verscheen een minuut na zijn entree ook nog op het scorebord. De linksback probeerde het op de bonnefooi en zag zijn schot via een tegenstander in de verre kruising belanden.

Tiki-Taka ????????! ? Als een kers op de taart bekroont Teun Koopmeiners de heerlijke aanval met een treffer tegen Sassuolo! ??#ZiggoSport #SerieA #AtalantaSassuolo pic.twitter.com/luyTBgvXPY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 17, 2024

Atalanta – Sassuolo 3-0

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

22' 1-0 Mario Pasalic50' Andrea Pinamonti mist strafschop58' 2-0 Teun Koopmeiners (assist: Emil Holm)75' 3-0 Mitchel Bakker (assist: Emil Holm)