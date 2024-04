‘Komst van Graham Potter naar Ajax kwestie van tijd na goede gesprekken’

De komst van Graham Potter naar Ajax lijkt in een stroomversnelling te zijn gekomen. Volgens Engelse journalist Sam Cohen is de komst van Potter aanstaande.

Cohen is vooral betrouwbaar als het gaat om nieuws van Manchester United. Deze keer heeft hij dus informatie over de voormalig manager van Chelsea.

?? EXCLUSIVE: Graham Potter's potential move to Ajax appears to be gaining momentum, as recent developments suggest an ongoing effort by the advisory board to appease the executive board. This initiative includes considering a signing that Alex Kroes, who is currently suspended,… pic.twitter.com/69bCB5Inzm