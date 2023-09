Komst Bas Dost heeft toch gevolg: NEC slijt op de valreep ‘supersub’

Donderdag, 14 september 2023 om 22:25 • Lars Capiau • Laatste update: 22:40

NEC laat Pedro Marques op huurbasis vertrekken naar het Cypriotische Apollon Limassol, zo bevestigen de Nijmegenaren via de officiële kanalen. Dat de transfer nog mogelijk is, is te danken aan het feit dat de transfermarkt op Cyprus nog tot 15 september geopend is. De Cyprioten hebben ook een koopoptie bedongen om de 25-jarige Portugees eventueel in te lijven.

Bij NEC hoefde de aanvaller niet te rekenen op veel speelminuten. De Nijmegenaren stuntten in de transferperiode met de komst van de ervaren Bas Dost en daarnaast versterkte de ploeg van trainer Rogier Meijer zich met de Japanse spits Koki Ogawa. De 26-jarige Japanner startte in de afgelopen competitieduels in de punt van de aanval en noteerde al twee doelpunten bij de Gelderlanders.

?????????? ?????????????? op huurbasis naar Apollon Limasol ???? Veel succes toegewenst, Pedro! ?????? pic.twitter.com/0bZ0LcpT62 — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) September 14, 2023

Marques moest het derhalve dit seizoen doen met slechts drie optredens. Bij alle drie de wedstrijden waarin Marques meedeed, begon hij op de bank en moest hij het dus doen met een invalbeurt. Met Dost en Ogawa voor hem is het perspectief op speeltijd zeer gering en dus is in goed overleg besloten om de Portugees te verhuren.

Aan het begin van vorig seizoen verkaste Marques naar NEC. Hij kwam toentertijd transfervrij over van Sporting Portugal en tekende een contract van drie seizoenen. In dienst van NEC ontpopte de Portugees zich tot een ware supersub. In 26 invalbeurten kwam hij vijf keer tot scoren. Na in totaal 36 wedstrijden en 8 doelpunten komt er echter eventueel wel een einde van het tijdperk van Marques in Nijmeegse dienst, mits Apollon Limassol de koopoptie licht.