'Kompany wil Nederlander die hij goed kent naar Bayern halen en hoort torenhoge vraagprijs'

Bart Verbruggen staat in de belangstelling van Bayern München, zo weet The Mirror te melden. Eerder schreef het Duitse BILD ook al over de Beierse interesse in de doelman van Brighton Hove & Albion, maar de Engelse krant weet hoeveel Verbruggen moet kosten.

Manuel Neuer is al sinds jaar en dag de vaste keeper van der Rekordmeister. De 38-jarige keeper tekende vorige maand een verbintenis tot medio 2026 bij de club. Het heeft er alle schijn van dat Neuer na dat jaar een punt gaat zetten achter zijn loopbaan.

Bayern wil alvast voorsorteren op het vertrek van Neuer en heeft verscheidene targets geïdentificeerd. Jonas Urbig werd afgelopen januari al aan de selectie van Bayern toegevoegd. De recordkampioen maakte zeven miljoen euro over naar FC Köln voor zijn diensten.

Verbruggen staat ook op de lijst van Bayern. De geboren Zwollenaar is dit seizoen een onbetwiste basisspeler bij Brighton, waar Roberto De Zerbi vorig jaar nog een roulatiesysteem hanteerde. Onder Fabian Hürzeler kan Verbruggen rekenen op een vaste basisplaats. De achttienvoudig international van het Nederlands elftal hield dit seizoen tot dusver vier keer de nul in achttien duels.

Verbruggen werkte al eens eerder met Vincent Kompany bij RSC Anderlecht. Toen de Belgische trainer vervolgens naar Burnley vertrok, probeerde hij Verbruggen mee te nemen, maar dat lukte niet. Nu worden de twee mogelijk alsnog herenigd.

Dan zal Bayern München wel diep in de buidel moeten tasten. Volgens The Mirror verlangt Brighton maar liefst zestig miljoen euro voor de sluitpost. De Nederlander, die ook in de voorselectie van Ronald Koeman zit voor de Nations League-duels met Spanje, heeft een contract tot medio 2028 in Zuid-Engeland.