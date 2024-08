'Kompany vertelde Matthijs de Ligt dat hij 'nummer één verdediger' was bij Bayern München voor transfer naar Manchester United'

The Athletic heeft een boekje opengedaan over de transfer van Matthijs de Ligt van Bayern München naar Manchester United. De centrale verdediger, die zaterdag voor het eerst in de basis hoopt te staan in de uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion, werd deze zomer voor zo'n 45 miljoen euro herenigd met Erik ten Hag.

De Ligt moest vorig seizoen vechten voor zijn plek in het hart van de defensie van Bayern. De verdediger ondervond hevige concurrentie van zomeraanwinst Min-jae Kim, Dayot Upamecano en na de winter ook Eric Dier. Toch verscheen hij in 16 van de 22 wedstrijden dat hij fit was aan de aftrap.

Verwacht werd dat De Ligt zijn plek zou behouden onder nieuwbakken trainer Vincent Kompany. Een petitie waarin de club gevraagd werd de Nederlander te behouden werd ondertekend door meer dan 70.000 fans van Bayern.

Het geeft aan hoe geliefd De Ligt was bij de achterban van der Rekordmeister. Maar zo geliefd hij was bij de fans, zo graag zag de clubleiding hem vertrekken. "Hoewel ze zijn leiderschap erkenden, twijfelden sommige beleidsbepalers aan zijn vermogen om te voetballen van achteruit", schetst The Athletic.

"Volgens een bron die dicht bij De Ligt staat, die anoniem spreekt om zijn relaties te beschermen, was de perceptie van zijn kamp echter dat Bayern 'een spelletje speelde' tijdens gesprekken over zijn toekomstperspectief. Ze wilden dat hij zou vertrekken."

De Ligt plande daarop een gesprek met Kompany. "Hij wilde weten waarom hij het gevoel kreeg dat hij te koop was gezet. Volgens het kamp van De Ligt werd hem door Kompany verteld dat niet hij verantwoordelijk was voor de beslissing en dat hij zijn 'nummer één verdediger' was."

De perceptie van 'kamp De Ligt' was dat er op bestuursniveau een keuze was gemaakt om zijn vertrek te faciliteren. The Athletic heeft navraag gedaan bij een woordvoerder van Kompany, die ontkent dat zijn cliënt iets dergelijks gezegd heeft tegen De Ligt.