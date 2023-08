Kökçü kent droomdebuut met fraaie assist op Ángel Di María en pakt eerste prijs

Woensdag, 9 augustus 2023 om 23:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:08

Benfica heeft woensdagavond de Portugese Super Cup veroverd. In een confrontatie met FC Porto bleek de ploeg van trainer Roger Schmidt met 2-0 te sterk. Een belangrijke rol was weggelegd voor Orkun Kökçü, die met een steekpass Ángel Di María wegstuurde. De Argentijn tekende vervolgens de 1-0 aan; Petar Musa nam de 2-0 voor zijn rekening. Er werden in totaal dertien kaarten uitgedeeld, waaronder een directe rode prent voor Pepe.

Schmidt had een basisplek ingeruimd voor zowel Kökçü als Fredrik Aursnes, terwijl Di María mocht starten op de rechtsbuitenpositie. Porto-trainer Sergio Conceição deed geen beroep op de van Barcelona overgekomen Nico, die wél bij de selectie zat. Na een eerste bedrijf zonder doelpunten maar mét liefst zeven gele kaarten, waaronder één voor Kökçü, brak een tweede bedrijf aan met nog meer spektakel.

?? GOAL | Benfica 1-0 Porto | Di Mariapic.twitter.com/r0qawys6pn — VAR Tático (@vartatico) August 9, 2023

De score werd na ruim een uur spelen geopend door Benfica. Kökçü had een steekpass op maat in huis voor Di María, die vanaf de rechterkant van de zestien met links in de verre hoek schoot: 1-0. Zeven minuten later verdubbelde Benfica de marge. Rafa Silva kon doorbreken over de rechterflank en bezorgde een lage voorzet bij Musa, die van dichtbij de 2-0 kon binnenschieten. In de 91ste minuut kreeg Pepe, die bovendien al geel had, een directe rode kaart. De veertigjarige centrumverdediger trapte David Jurásek op de hielen en mocht meteen vertrekken.

Een minuut na de rode kaart voor Pepe dacht Porto nog wel de aansluitingstreffer aan te tekenen, maar die werd afgekeurd nadat er door de dienstdoende videoscheidsrechter een handsbal werd geconstateerd in aanloop naar het doelpunt van Galeno.