Koeman onthult wie komende interlandperiode op doel staat bij Oranje

Ronald Koeman heeft bekendgemaakt wie komende interlandperiode het doel zal – of beter gezegd zulllen – verdedigen bij Oranje. Tegen Schotland staat Mark Flekken onder de lat, terwijl Bart Verbruggen tegen Duitsland de kans krijgt.

Koeman bevestigde maandag al dat Marco Bizot, de derde keeper bij de selectie, in ieder geval niet in actie zou komen deze interlandperiode. Nu wordt duidelijk dat zowel Flekken als Verbruggen in één duel de kans krijgt.

Dat terwijl Flekken in zijn laatste interland tegen Ierland (1-2 winst) geen geweldige indruk achterliet. De Brentford-goalie maakte vroeg in het duel een fout in de opbouw, waaruit uiteindelijk de Ierse openingstreffer viel.

Verbruggen kreeg in de interlandperiodes daarop het vertrouwen. Hoewel Flekken in oktober nog geblesseerd was, hield Verbruggen hem in twee meest recente duels (tegen Ierland, 1-0 winst, en Gibraltar, 0-6 winst) op de bank.

Koeman vindt dat Flekkens prestatie tegen de Ieren ook iets genuanceerd mag worden. "Hij had één heel slecht moment, terwijl hij eigenlijk heel goed is aan de bal. Op zich is Mark – en Bart Verbruggen ook – een geweldige opbouwer in zijn eerste fase van aanvallen. En tegen Griekenland was Flekken geweldig."

Dus verleent de bondscoach nu geen van beiden een voorkeursrol. Wel lijkt hij te hinten op dat het duo in ieder geval mag rekenen op een EK-selectie.

"We hebben wel in ons hoofd wie uiteindelijk de drie keepers zijn die meegaan, als iedereen fit is en ritme heeft", aldus Koeman. Vermoedelijk is Justin Bijlow de derde naam waar de keuzeheer op doelt. De Feyenoord-doelman maakte in november het keeperstrio nog compleet naast Flekken en Verbruggen, maar kampt nu met een kuitblessure.

