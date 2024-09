Ian Maatsen is niet blij met het mislopen van een plekje in de selectie van het Nederlands elftal. De linksback van Aston Villa behoorde tijdens het EK van deze zomer nog tot het keurkorps van Ronald Koeman, maar moet zich in de aanstaande interlandperiode melden bij Jong Oranje.

En daar is Maatsen naar eigen zeggen zowel verbaasd als teleurgesteld over. Het betekent echter niet dat hij zich niet wil laten zien bij de ploeg van Michael Reiziger.

"Natuurlijk, ik ben een beetje teleurgesteld, maar uiteindelijk ben ik ook hier (bij Jong Oranje, red.) om mijn land te vertegenwoordigen", laat de vleugelverdediger weten voor de camera van ESPN. "Voor mij is het ook een eer om hier te zijn bij Jong (Oranje, red.)."

"Het geeft me motivatie om hartstikke mijn beste te doen, om zo snel mogelijk weer bij het eerste te komen", is Maatsen strijdlustig. "Er zullen vast redenen zijn dat ik er niet bijzit."

Op de vraag of hij snapt waarom hij niet onderdeel van de selectie van Koeman uitmaakt, reageert Maatsen ontkennend. "Nee, eigenlijk niet. Maar goed, we zijn nu hier. Het is aan mij om te laten zien dat ik wel bij het eerste hoor."

Deze zomer werd Maatsen opgeroepen om Nederland te vertegenwoordigen op het EK in Duitsland. Hij kwam echter niet tot minuten en wacht sowieso nog altijd op zijn debuut in Oranje.

Wel maakte hij deze zomer een transfer. Aston Villa betaalde zo'n 45 miljoen euro aan Chelsea om de Vlaardinger te strikken.