Koeman legt uit waarom niet Zirkzee maar Brobbey start tegen Duitsland: 'Dat kan Brian nóg beter'

Ronald Koeman wil zowel Joshua Zirkzee als Brian Brobbey een eerlijke kans geven in de spits bij het Nederlands elftal. Wel benadrukt de bondscoach van Oranje dat Brobbey meer geschikt is om tegen een aanvallende ploeg als Duitsland te spelen.

''Ik wilde sowieso beide spelers zien'', legt Koeman uit als hem wordt gevraagd waarom Zirkzee tegen Bosnië en Herzegovina startte en Brobbey de spits is dinsdag tegen Duitsland. ''Omdat we natuurlijk wat veranderingen hebben, ook in de groep. En ook op die positie.''

''En daar heb ik mijn keuze in gemaakt'', verklaart Koeman op het persmoment van maandagmiddag. ''En buiten dat: Brobbey had ook tegen Bosnië kunnen spelen. Maar die keuze is gemaakt op basis dat ik verwacht dat we zeker in de omschakeling ruimtes krijgen (tegen Duitsland, red.). En dan denk ik dat Brobbey dat nóg beter kan doen dan Joshua.''

''Ik wil wel één ding daar verder over zeggen: dat ik vind dat er helemaal geen hoge druk moet zijn voor Brobbey'', neemt Koeman de jonge spits in bescherming. ''Want het is een keuze. En een positie wordt niet bepaald op één interland.''

''Ik was blij met het spel van Joshua. En ik heb alle vertrouwen in Brian dat hij die kwaliteiten laat zien in zijn wedstrijd. Maar nogmaals, de keuze is gewoon gemaakt dat ik het zo wil doen'', aldus Koeman, die nooit heeft overwogen om Zirkzee ook tegen Duitsland te laten starten.

''Nee, nee, nee. Ik denk erover na en maak keuzes. Maar oke, toe maar'', zo besluit Koeman zijn analyse over de spitspositie in het Nederlands elftal, dat zaterdag dus voortvarend begon aan de groepsfase van de Nations League.

Zirkzee opende in Eindhoven al na dertien minuten de score. Nadien wist Oranje nog eens vier keer te scoren. Bosnië en Herzegovina trof tweemaal doel, maar dat was bij lange na niet voldoende om de 5-2 nederlaag af te wenden.