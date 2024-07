Ronald Koeman licht oproep Ian Maatsen toe: ‘Ik weet niet waar die anderen allemaal zitten’

Ronald Koeman heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn keuze om Ian Maatsen alsnog mee te nemen naar het EK. De verdediger van Borussia Dortmund zat aanvankelijk in de voorselectie van het Nederlands elftal, viel af, maar werd eerder deze week alsnog opgeroepen nadat Frenkie de Jong geblesseerd afhaakte.

Lang leek het erop dat De Jong, die de afgelopen weken niet in actie kwam door een enkelblessure, gewoon mee kon spelen op het EK. Afgelopen maandagavond werd echter bekend dat zijn herstel minder snel gaat dan verwacht, waardoor hij het EK mist.

Niet veel later bleek ook Teun Koopmeiners het toernooi aan zich voorbij te moeten laten gaan: hij raakte in de warming-up voor de oefeninterland tegen IJsland geblesseerd aan zijn lies. Koeman koos ervoor om ondanks de twee afvallers maar één vervanger op te roepen: Maatsen.

“Het is duidelijk dat Ian op de voorselectie stond”, begint de bondscoach woensdag op de persconferentie. “Uiteindelijk hebben we hem niet meegenomen omdat we ook anderen voor zijn posities hebben. Maar het is wel een multifunctionele speler.”

“En een speler die pas een week buiten activiteit was, laat ik het zo zeggen”, doelt de bondscoach op het feit dat Maatsen nog maar iets meer dan een week geleden de Champions League-finale speelde met zijn club Borussia Dortmund. “Alle anderen zijn dat al drie weken. Ik weet niet waar ze allemaal zitten, maar... En binnen deze 25 kunnen we alle kanten op.”

Koeman denkt dat hij ondanks het afvallen van De Jong en Koopmeiners genoeg middenvelders over heeft. “We spelen met drie middenvelders, en we hebben er vijf. En anders kunnen we nog iemand van voorin een plekje terugzetten, en misschien ook iemand van achter naar voren zetten. Het zal nooit een excuus zijn, wat er ook gebeurt, om niet de 26e erbij te halen.”

De bondscoach had namelijk de optie om nóg een speler toe te voegen, daar selecties dit EK uit 26 spelers mogen bestaan. Toch besloot hij dat niet te doen, naar eigen zeggen om niet teveel te veranderen aan de groepsdynamiek. “En het heeft ook met de fitheid van spelers te maken", besluit Koeman.

