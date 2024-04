Koeman krijgt mogelijk zijn zin met Nederlands elftal na uitgesproken interview

De UEFA gaat snel een knoop doorhakken wat betreft het aantal spelers dat een bondscoach deze zomer mag selecteren voor het EK. Dat meldt de NOS. Het onderwerp, dat Ronald Koeman eind maart tijdens een interview aankaartte, is maandag tijdens een UEFA-bijeenkomst – waarbij alle 24 EK-deelnemers aanwezig waren – besproken. Daar werd duidelijk dat een meerderheid van de bondscoaches een voorstander is van 26 spelers in plaats van 23 spelers.

Koeman sprak direct na afloop van het uitduel met Duitsland (2-1) van eind maart duidelijke taal in gesprek met de NOS. "Ik vind gewoon dat je 26 spelers moet kunnen selecteren. Ik vind het absurd... Je ziet bij alle landen zoveel blessures. Je gaat naar het einde van het seizoen.”

“Met een selectie van 23 man, als er dan één wegvalt kun je geen elf-tegen-elf meer spelen op de training. De keeper mag je wel inwisselen bij een blessure, maar een speler niet”, liet Koeman optekenen.

De bondscoach van het Nederlands elftal gaf aan dat Julian Nagelsmann het met hem eens was en dat hij ‘een lobby’ zou gaan voeren. "Met de intensiteit en het aantal wedstrijden dat je gaat spelen vind ik gewoon dat je naar 26 moet."

"We zijn deze periode met 26 spelers begonnen en we zijn nu met 22. Op 7 juni moet je de definitieve lijst maken voor het EK. Dat is negen dagen voor de eerste wedstrijd. Als er wat gebeurt in die negen dagen, wat dan?”, sloot Koeman af.

Vanwege de coronapandemie werd het aantal selectiespelers voor het EK 2020 (dat een jaar later plaatsvond) uitgebreid van 23 naar 26. Omdat het WK van 2022 midden in het seizoen plaatsvond, mochten bondscoaches ook in Qatar 26 spelers meenemen. Daarna werd besloten dat het aantal selectiespelers terug zou gaan naar 23 spelers.

Oranje start het EK in Duitsland op 16 juni, als Polen de tegenstander is in de eerste groepswedstrijd. Het Nederlands elftal treft Frankrijk op 21 juni, alvorens de groepsfase op 25 juni wordt afgesloten met een wedstrijd tegen Oostenrijk.

