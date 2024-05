Koeman hint op EK-afvaller uit voorselectie Oranje: ‘Alleen dan maakt hij kans’

Ronald Koeman maakt op woensdag 29 mei de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor het EK in Duitsland bekend. De bondscoach van Oranje nam dertig spelers op in zijn voorselectie en moet uiteindelijk nog vier internationals laten afvallen.

Een van de meest opvallende namen in de voorselectie van Koeman is Ryan Gravenberch. De 22-jarige middenvelder was lang niet bij de bondscoach in beeld, onder meer omdat hij in zijn debuutseizoen bij Liverpool geen onbetwiste basisspeler was.

“Dat klopt”, beaamde Koeman bij Veronica Offside, waarna hij zijn keuze voor Gravenberch beargumenteerde. “Maar dat ligt er ook aan dat er twee spelers op dit moment niet fit zijn. Marten de Roon is geblesseerd geraakt, daar hebben we niet alle duidelijkheid over, en Frenkie de Jong. Dan is het logisch dat als dat allemaal tegen zou vallen, dat hij dan kans maakt”, aldus de bondscoach.

De Jong kampt momenteel nog met een enkelblessure. Koeman sprak echter de verwachting uit dat de middenvelder tijdens het laatste oefenduel voor het EK, 10 juni tegen IJsland, zijn eerste speelminuten kan maken.

Gravenberch speelde zijn laatste interland namens Nederland op 13 november 2021, maar mag nu alsnog hopen op deelname aan het EK 2024. In het shirt van Liverpool kwam hij het afgelopen seizoen tot 1.848 minuten, verdeeld over 38 optredens.

In totaal had hij 5.310 minuten achter zijn naam kunnen hebben, maar de middenvelder kampte regelmatig met pijntjes en moest meermaals genoegen nemen met een rol als wisselspeler. Gravenberch was namen the Reds goed voor 4 doelpunten en 2 assists.

Naast Gravenberch zijn er door Koeman nog acht andere middenvelders in de voorselectie van Oranje opgenomen: De Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), De Roon (Atalanta), Jerdy Schouten (PSV), Quinten Timber (Feyenoord), Joey Veerman (PSV) en Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq).

