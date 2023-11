Koeman bevestigt vast één basisspeler en doet geen belofte over systeem

Maandag, 20 november 2023 om 16:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:01

Stefan de Vrij staat dinsdag wederom in de basis bij het Nederlands elftal. Dat werd maandag duidelijk tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Gibraltar. Ook liet bondscoach Ronald Koeman weten dat er wijzigingen zullen plaatsvinden in de opstelling, zonder daarbij concrete namen te noemen. Daarnaast kon hij niet beloven dat Oranje dinsdag aanvallender zal aantreden dan normaal, wanneer het 5-3-2-systeem gehanteerd wordt.

De Vrij kan normaliter niet rekenen op een basisplaats bij Oranje. De mandekker van Internazionale heeft daarbij de pech dat Koeman de keuze heeft uit veel sterke centrale verdedigers. Deze interlandperiode zijn onder meer Micky van de Ven, Lutsharel Geertruida en Matthijs de Ligt niet van de partij, waardoor De Vrij zaterdag tegen Ierland (1-0) zijn 61ste interland mocht spelen.

"Ik denk dat er al een hele lange tijd goede verdedigers zijn, dus de bondscoach heeft enorm veel keuze", vertelt De Vrij. "Daarom was ik persoonlijk ook gebrand en gretig om te laten zien dat ik er ook bij hoor. Er zijn natuurlijk veel opties en in maart en juni was ik er niet bij. Uiteindelijk zijn de keuzes aan de bondscoach."

"Ik denk dat het een wedstrijd wordt waarin we heel veel balbezit gaan hebben en dat we veel gaan aanvallen. Ik denk dat na de vorige wedstrijd vooral het rendement omhoog moet. We hebben veel kansen gehad (tegen Ierland, red.) en er uiteindelijk maar één gemaakt. Dan blijft het toch spannend. Ik denk dat dat beter moet."

ESPN-verslaggever Pascal Kamperman trekt vervolgens de conclusie dat de aanwezigheid van De Vrij op de persconferentie betekent dat hij dinsdag andermaal aan de aftrap staat. "Dat weet ik nog niet, maar normaal...", lacht De Vrij, die vervolgens onderbroken wordt door Koeman: "Ik begrijp dat degene die meegaat (naar de persconferentie, red.) altijd speelt..." Kamperman vraagt of Koeman die regel ook hanteert. "Ja", is de bondscoach duidelijk.

Koeman maakt vervolgens bekend dat hij sowieso wijzigingen gaat doorvoeren in de opstelling. De bondscoach heeft gesprekken gevoerd met Liverpool-sterren Virgil van Dijk en Cody Gakpo, maar liet in het midden wat de inhoud van die onderonsjes was. "Het kan zijn", antwoordde Koeman op de vraag of die gesprekken over het al dan niet meespelen van de twee gingen. "Het kan ook zijn dat het gaat om momenten in de vorige wedstrijd. Of, met de aanvoerder (Van Dijk, red), ook andere zaken."

Systeem

"We gaan wel wat posities wijzigen", vervolgt Koeman, die buiten de basisplaats van De Vrij weinig tot niets wil prijsgeven over de opstelling dinsdag. Koeman bevestigt dat hij andere spelers aan het werk wil zien. Op de vraag van Kamperman of Koeman ook het systeem gaat wijzigen, krijgt de journalist geen direct antwoord. "Het gaat er vooral om om een aantal andere spelers op te stellen en te bekijken, ongeacht de tegenstander."

Kamperman probeert het opnieuw en vraagt of je 'tegen Gibraltar ook met drie centrale verdedigers en twee wingbacks moet spelen'. "Het wil niet zeggen dat als je met drie of twee speelt, dat het met twee aanvallender is dan met drie", antwoordt Koeman cryptisch. "Het is duidelijk dat de tegenstand normaal gesproken minimaal is, met alle respect. In de eerste wedstrijd (2-0) hebben we het niet goed gedaan. Je hebt veel goed aanvalsspel nodig. Het spel via de zijkanten zal heel belangrijk zijn."