KNVB voert grote verandering door: nummer 16 Eredivisie krijgt veel grotere kans op handhaving

Het concept van de Keuken Kampioen Play-Offs wordt veranderd. Vanaf volgend seizoen zal de nummer zestien van de Eredivisie slechts één ronde hoeven te overleven om handhaving in de Eredivisie te bewerkstelligen.

Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal van de KNVB, legt in een persbericht uit men in Zeist tot dit besluit is gekomen. "De nieuwe opzet van de Europese toernooien van de UEFA stelt ons nog steeds voor enorme uitdagingen om de speeldagenkalender rond te krijgen."

"In overleg met alle clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie hebben we besloten dat de nummer 16 van de VriendenLoterij Eredivisie enkel nog deelneemt aan de finale van de play-offs voor promotie en degradatie."

"Dit zorgt ervoor dat we een week winnen ten opzichte van dit seizoen, waardoor we de Europese deelnemers optimaal kunnen blijven faciliteren en de winterstop behouden." De nummers zeventien en achttien uit de Eredivisie zullen ook na dit seizoen rechtstreeks degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie.

Daarnaast zijn in de Keuken Kampioen Divisie de periodes aangepast. De eerste twee periodes duren nu tien wedstrijden; de laatste twee periodes gaan over negen wedstrijden.

De play-offs om een Europees ticket beginnen op 20 mei en eindigen op 24 mei. De promotie/degradatie-play-offs gaan op dinsdag 28 april van start en eindigen, net als de Europese play-offs, op 24 mei.

Op woensdag 19 juni maakt de KNVB het concept-wedstrijdprogramma voor het nieuwe seizoen bekend. Op maandag 23 juni wordt het programma definitief vastgesteld.

Het komende seizoen in zowel de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie gaat in het weekend van vrijdag 8 augustus 2025 van start. In de week daarvoor staat de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal op het programma.

Ook komend seizoen zal de winterstop slechts drie weken duren, wat vermoedelijk alles te maken heeft met het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.