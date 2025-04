KNVB reageert op zeer emotioneel betoog Bilal Ould-Chikh: 'Of er sprake is van racisme?'

FC Volendam won maandag met 0-2 van Jong Ajax. Na afloop ging het echter voornamelijk over Bilal Ould-Chikh, die vol emotie reageerde op de manier waarop hij was bejegend door supporters van de koploper in de Keuken Kampioen Divisie.

"Je hebt een gedeelte fans bij FC Volendam dat heel negatief kan zijn", zei Ould-Chikh voor de camera van ESPN. "Die Volendammers moeten even naar mijn cijfers kijken. Ik lees ook weleens reacties hoe negatief ze over mij zijn. Dat is al een hele lange tijd. Terwijl ik eigenlijk best wel presteer."

Ould-Chikh heeft het gevoel dat er meer achterzit. "Ik weet niet waar dat mee te maken heeft. Soms denk ik: is het mijn achtergrond? Omdat ik Marokkaans ben? Of een andere kleur heb dan andere jongens?", vroeg de vleugelaanvaller zich vol emotie af.

"Er zijn weleens kwetsende dingen geroepen. Ik heb daar drieënhalf jaar niks over gezegd. Ik zit nu aan het eind van mijn periode bij FC Volendam en ik wil er nu wel wat over zeggen. Ik heb heel veel moeten slikken. Het is voor mij gissen waar het aan ligt", aldus Ould-Chikh.

Reactie KNVB

Houssin Bezzai, programmamanager racisme en discriminatie bij de KNVB, weet niet of er daadwerkelijk sprake is van racisme. ''Dat is gissen. Het is aan ons om het gesprek aan te gaan met FC Volendam en Bilal Ould-Chikh. De vraag is of er dan dingen geroepen zijn die met discriminatie te maken hebben en wat we ertegen kunnen doen.''

Bezzai, die zelf regelmatig met racisme te maken heeft gehad op voetbalvelden, weet hoe moeilijk het is voor Ould-Chikh om zich uit te spreken. ''Er komt heel veel op je af en dat is niet niks. Voetballers durven dat vaak ook niet te melden, omdat ze bang zijn om als lastig ervaren te worden.''

''Ik ben blij dat iemand zich nu durft uit te spreken. Mocht het om racisme gaan, dan moeten we dat tegengaan. We hopen dat mensen er bewust van worden dat ze bij ons een melding kunnen doen, zodat we er eventueel sancties tegenover kunnen zetten'', aldus Bezzai, die wel direct een kanttekening plaatst.

''Maar dan moet Bilal het ook wel bij ons aangeven, want alles staat en valt met bewijslast'', zo besluit de woordvoerder op het gebied van discriminatie en racisme van de KNVB zijn relaas.

Volendam ontving de nodige negatieve reacties na de harde woorden van Ould-Chikh. De clubleiding weigert echter officieel te reageren en wil evenmin zeggen hoe de situatie rondom de buitenspeler zal worden aangepakt. ''Wij pakken het intern eventueel verder op. Wij - en ook Bilal- gaan er verder niks meer over zeggen in de media'', laat een woordvoerder weten aan de NOS.