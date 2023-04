KNVB prikt datum voor de afwikkeling van gestaakt duel NAC - Willem II

Dinsdag, 18 april 2023 om 13:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:48

Het gestaakte Keuken Kampioen Divisie-duel tussen NAC en Willem II wordt op dinsdag 25 april om 14.30 uur uitgespeeld. Het restant van de wedstrijd zal worden afgewerkt zonder publiek. Dat had het competitiebestuur betaald voetbal eerder al besloten. Opvallend is dat het resterende deel van de wedstrijd niet wordt uitgezonden op ESPN. Het duel wordt hervat met een 0-1 tussenstand in het voordeel van Willem II.

Voor NAC Breda viel een beoogde feestavond met een derby tegen Willem II afgelopen vrijdag volledig in het water. Het duel werd in de 75ste minuut definitief gestaakt bij een 0-1 stand voor de Tilburgers. Supporters van NAC konden zich niet beheersen en gooiden bier op het veld. De wedstrijd was op dat moment al een keer stilgelegd geweest vanwege een brandende fakkel die een kwartier eerder op het veld was gegooid. Jeroen Manschot kon niet anders dan de aangescherpte reglementen volgen en staakte de wedstrijd uiteindelijk definitief.

? NAC Breda - Willem II is definitief gestaakt, nadat er onder meer vuurwerk en bier op het veld werd gegooid. "Onvoorstelbaar en diep en diep triest."#nacwil pic.twitter.com/zLCgWkanoN — ESPN NL (@ESPNnl) April 14, 2023

De regels werden aangescherpt door de KNVB na het aanstekerincident onlangs in De Kuip bij Feyenoord - Ajax. De Bredanaren kwamen kort na de gestaakte clash met de Tilburgers met een officieel statement, dat werd opgesteld in samenspraak met de gemeente, de politie en het OM. "Wat een mooi Avondje NAC met een grootse sfeeractie had moeten worden, is helaas door een aantal bezoekers in het Rat Verlegh Stadion ontsierd", aldus NAC. "Het is diep en diep triest om te zien dat ondanks alle aandacht die de afgelopen weken is geweest voor supportersgeweld en het gevaar dat dat met zich meebrengt, een aantal bezoekers het vanavond toch nodig vond om vuurwerk en fakkels af te steken en voorwerpen te gooien.”

NAC-trainer Peter Hyballa had geen goed woord over voor de supporters die afgelopen vrijdag de staking van de Brabantse derby hebben veroorzaakt. “Kijk, wij als team kunnen met de instructies omgaan en 18.883 supporters ook, maar dan heb je nog een paar idioten die bierbekers gooien naar de spelers van Willem II", spuwde hij voor de camera van Voetbalzone. "Dan begrijp ik dat Manschot affluit. Stadionspeaker Van Hooijdonk heeft het duidelijk gezegd en John Karelse (teammanager, red.) ook: alsjeblieft, blijf fair tegen de tegenstander, niets gooien. Maar we hebben gezien dat er een paar mensen zijn die geen discipline hebben."

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.