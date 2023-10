KNVB laat RKC en Ajax weten wanneer restant wordt uitgespeeld

Woensdag, 4 oktober 2023 om 10:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:08

Het restant van de ontmoeting tussen RKC Waalwijk en Ajax wordt op 6 december uitgespeeld, zo heeft de KNVB woensdag bekendgemaakt.

De Eredivisie-wedstrijd werd afgelopen zaterdag in de 84ste minuut definitief gestaakt nadat doelman Etienne Vaessen bij een botsing hard in aanraking was gekomen met Brian Brobbey. De RKC-keeper bleef direct bewusteloos op de grond liggen, waardoor de ernst van de situatie snel duidelijk werd.

Vaessen werd minutenlang behandeld op het veld, terwijl zijn ploeggenoten van RKC vol emotie toekeken. De medische staf van de Waalwijkers besloot om hem verder te behandelen in de kleedkamer en nadien volgde verplaatsing richting het ziekenhuis. De arbitrage vond het uiteindelijk niet verstandig om het duel uit te laten spelen.

De sluitpost van RKC kwam maandag met een eerste reactie. Hij bedankt iedereen hartelijk voor alle hulp van zaterdagavond en benadrukte dat hij de komende tijd zal gebruiken om volledig te herstellen. Het is nog onduidelijk wanneer Vaessen terugkeert onder de lat.

Het protocol van de KNVB schrijft voor dat de wedstrijd nog wel uitgespeeld dient te worden. De voetbalbond heeft nu dus 6 december aangewezen als datum voor het restant. De ontmoeting in Waalwijk wordt hervat in de 84ste minuut en inclusief blessuretijd zal er dus nog circa tien minuten worden gespeeld.