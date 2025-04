KNVB kiest voor Arjan Veurink als opvolger Andries Jonker bij Oranje Leeuwinnen

Arjan Veurink wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal. De 38-jarige trainer is daarmee de opvolger van Andries Jonker, die na het EK van komende zomer vertrekt bij de Oranje Leeuwinnen.

Veurink was tussen 2012 en 2016 hoofdtrainer van FC Twente, waarmee hij onder meer vier landstitels won. Later was hij assistent bij de Oranje Leeuwinnen en het Engelse nationale vrouwenelftal, waar hij momenteel de rechterhand van Sarina Wiegman is.

De 38-jarige Ommenaar tekent een contract tot en met het EK van 2029 en leidt Oranje in oktober van dit jaar voor het eerst. "Dit is niet alleen een geweldige uitdaging en een prachtig nieuw avontuur, het voelt ook als een logische vervolgstap in mijn carrière", licht de aanstaande bondscoach zijn komst toe.

"Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik ooit eindverantwoordelijke wilde zijn bij het Nederlands elftal. Met ruim acht jaar ervaring op het allerhoogste niveau als rechterhand van Sarina Wiegman, eerst bij Nederland en nu in Engeland, ben ik er klaar voor op eigen benen te staan", is Veurink overtuigd van zijn kwaliteiten.

"Dat die kans zich nu juist voordoet in Nederland, maakt het extra speciaal. Ik ga er nu eerst alles aan doen om de komende maanden in Engeland in stijl af te sluiten, om na het EK in Zeist aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen."

Nigel de Jong, directeur topvoetbal bij de KNVB, hoopt met Veurink verder te bouwen aan de basis die er reeds is gelegd de afgelopen jaren. "Arjan heeft een rijke historie in het vrouwenvoetbal en heeft de ontwikkelingen die het internationale vrouwenvoetbal de afgelopen vijftien jaar heeft doorgemaakt van dichtbij meegemaakt. Hij weet wat er gevraagd wordt in de absolute top, maar weet ook hoe belangrijk het is om de verbinding te houden met de basis."

"We zijn dan ook blij dat hij de uitdaging aan wil gaan. Ik kijk er naar uit om te gaan samenwerken en om met elkaar verder te bouwen aan het succes van de Oranje Leeuwinnen", klinkt het positief uit de mond van De Jong, die besluit met een dankwoord richting Engeland. "Ten slotte, willen wij ook de Engelse voetbalbond bedanken voor de medewerking."

Een handreiking van de FA was nodig, daar Veurink vorig jaar zijn contract verlengde tot en met het WK van 2027. Op het EK van aanstaande zomer is het Engeland van de nieuwe bondscoach in de groepsfase een van de tegenstanders van Nederland, samen met Frankrijk en Wales.