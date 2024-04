Knullige eigen goal en beauty's leveren dominant Man City koppositie op

Manchester City heeft zaterdagmiddag een overtuigende zege in de Premier League geboekt. De ploeg van manager Josep Guardiola had geen kind aan Luton Town, mede dankzij een knullig eigen doelpunt van Daiki Hashioka en schitterende treffers van Mateo Kovacic en Josko Gvardiol: 5-1. City neemt de koppositie in ieder geval tijdelijk over van Arsenal, dat zondag nog Aston Villa ontvangt. Luton blijft met een achttiende plek in degradatienood.

Bij Luton Town verscheen Tahith Chong aan de aftrap. Nathan Aké en Kyle Walker keerden bij the Citizens terug in de wedstrijdselectie. Guardiola had een basisplaats ingeruimd voor Kevin De Bruyne, terwijl John Stones juist vanwege fysieke klachten ontbrak.

???????????? voorsprong ?? Manchester City komt na twee minuten al op 1-0 tegen Luton Town ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 13, 2024

City schoot in eigen huis uit de startblokken, al kwam daar wel het nodige geluk bij kijken. De Bruyne stuurde Erling Braut Haaland weg met een fraaie steekpass. De Noorse spits stuitte echter op doelman Thomas Kaminski.

Haaland kreeg een herkansing en probeerde het met een halve omhaal, maar raakte van dichtbij hard het hoofd van Hashioka, waarna de bal in het eigen doel van de Japanner caramboleerde: 1-0.

De thuisploeg was heer en meester en bleef dominant aan de hand van De Bruyne. De creatieveling bood zowel Haaland (schot over) als Gvardiol (kopbal voorlangs) de mogelijkheid om de marge te verdubbelen. Matheus Nunes was uiteindelijk nog het dichtst bij de 2-0. De Portugees zag zijn inzet tot zijn ongenoegen alleen op de op de linkerpaal belanden.

City wist het duel halverwege de tweede helft alsnog vroegtijdig op fraaie wijze in het slot te gooien. Kovacic kreeg de bal op rand zestien en haalde verwoestend uit: 2-0. Luton kon tot dan toe in aanvallend opzicht nauwelijks een vuist maken. Toch leek het bijna de spanning in de wedstrijd terug te brengen nadat Cauley Woodrow op de lat schoot.

Haaland voerde de score voor de regerend landskampioen hierna verder op. De bal ging op de penaltystip na een overtreding van Fred Onyedinma op Jérémy Doku. De spits van City speelde onzichtbaar, maar schoot vanaf elf meter feilloos raak: 3-0.

Luton kwam in de slotfase ook nog op het scorebord. Het was Nunes die met een slechte aanname balverlies leed en Ross Barkley daarmee in staat stelde om te scoren: 3-1. Het slotakkoord leek voor Doku, die zijn directe tegenstander Onyedinma andermaal tureluurs speelde om vervolgens in de lange hoek binnen te schuiven: 4-1. Gvardiol maakte er op aangeven van de Belg met een schitterende knal zelfs ook nog 5-1 van.



