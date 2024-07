Patrick Kluivert noemt verrassende Oranje-speler die indruk op hem heeft gemaakt

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Patrick Kluivert, die zijn licht laat schijnen op het EK.

Patrick Kluivert heeft bij de officiële kanalen van EURO 2024 een aantal spelers genoemd die hem het meest bekoren dit EK. Onder hen twee Nederlanders: Cody Gakpo en Xavi Simons.

De keuze voor Simons is opmerkelijk, daar de aanvaller annex buitenspeler niet gevrijwaard bleef van kritiek. Het product van Paris Saint-Germain maakte alleen tegen Roemenië en Engeland de negentig minuten vol.

Naast Simons en Gakpo heeft Kluivert genoten van Jamal Musiala. Zondag gaat hij nog één keer goed zitten voor Jude Bellingham en Kobbie Mainoo. De middenvelders spelen zondag met Engeland de finale tegen Spanje.