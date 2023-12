Klopp pakt verslaggever aan na onschuldig grapje: ‘Totaal onwetend ben je’

Donderdag, 7 december 2023 om 10:32 • Rian Rosendaal

Liverpool won woensdagavond met 0-2 van Sheffield United, maar desondanks was er onvrede bij Jürgen Klopp na afloop. De manager van the Reds raakte geïrriteerd toen presentator Marcus Buckland van Amazon Prime een onschuldig grapje maakte over het feit dat Liverpool zaterdag om 12:30 uur Engelse tijd alweer moet aantreden op bezoek bij Crystal Palace.

Klopp heeft al vaker geklaagd over het overvolle programma in Engeland, waardoor er blessures ontstaan en de Duitser vaak moet roteren. Volgens Buckland is dat de prijs van succes, al benadrukt de verslaggever ook dat Liverpool nog steeds op alle fronten actief is: de Premier League, FA Cup, EFL Cup en Europa League.

Buckland maakte daarna het grapje dat Liverpool zaterdag op het favoriete tijdstip van Klopp, om 12:30 uur Engelse tijd, aan het uitduel met Palace begint. De normaal zo goedlachse manager was duidelijk niet gediend van die opmerking. "Dapper, heel dapper om daar een grap over te maken", aldus Klopp, die al vaker heeft aangegeven dat het vroege aanvangstijdstip hem niet zint.

"Maar het klopt dat we maar blijven doordenderen", ging de winnende manager verder. "We gaan nu naar huis, al weet ik niet hoe laat we thuis zullen komen. En morgen (donderdag, red.) hebben we twee trainingen. We zullen dus zo snel mogelijk moeten herstellen en er dan weer vol voor moeten gaan."

Klopp is so sensitive ???????? pic.twitter.com/jvZTKPT9q2 — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) December 7, 2023

"En Crystal Palace heeft vanavond (woensdagavond, red.) ook gespeeld, daar niet van. maar toch... Maar jij begrijpt er ook niets van, ook al ben je werkzaam in de voetballerij. Dus waarom zou ik dan proberen om het uit te leggen? Als je daar een grap over maakt geeft dat alleen maar aan dat je totaal onwetend bent", aldus de zichtbaar boze Klopp.

"Maar voetbal is entertainment, ik begrijp het. Dus het is prima", voegde de Duitser daar enigszins cynisch aan toe. Buckland gaf direct aan dat hij niet respectloos wilde zijn richting Klopp, die daar dus een andere mening over heeft. "Je wás al respectloos. Jij kan zeggen wat je wil, maar ik niet. Want dan zou het heel anders zijn."

Buckland probeerde de situatie nog te redden door Klopp en Liverpool succes te wensen voor de ontmoeting met Palace van zaterdag. "Ja. En je mag Crystal Palace ook succes wensen", besloot Klopp op een cynische noot, om vervolgens onder meer analist Steve McManaman een hand te geven en weg te lopen van het interview langs de rand van het veld op Bramall Lane.