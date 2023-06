‘Klaassen staat er zeer goed op bij 15-voudig landskampioen: overstap lonkt’

Zaterdag, 3 juni 2023 om 11:33 • Tom Rofekamp

Davy Klaassen heeft zich in de kijker van Besiktas gespeeld, zo schrijft het Turkse Fanatik. De middenvelder van Ajax geldt in Istanbul als alternatief voor Talisca, mocht die komende zomer niet haalbaar blijken voor de Kara Kartallar. Dat laatste lijkt namelijk het geval te zijn. Talisca ligt nog tot medio 2026 vast bij Al-Nassr en strijkt daar een torenhoog salaris op.

Besiktas wil graag een offensieve middenvelder aan zijn selectie toevoegen en de prioriteit ligt bij de komst van Talisca. De 29-jarige Braziliaan speelde tussen 2016 en 2018 al voor de vijftienvoudig Turks landskampioen en moet verleid worden tot een tweede dienstverband. Talisca heeft het echter naar zijn zin bij Al-Nassr en schoot dit seizoen in het kielzog van Cristiano Ronaldo al twintig competitiedoelpunten tegen de touwen. Besiktas wil wel met hem in gesprek, maar vreest het ergste.

Daarom is de club uitgekomen bij Klaassen. De 'Ajax-ster', zoals Fanatik hem noemt, wordt als goedkoop alternatief gezien voor Talisca. Omdat Klaassen nog een eenjarig contract heeft bij Ajax én met zijn dertig jaar al op leeftijd is, denkt Besiktas niet de hoofdprijs te hoeven betalen. Als de scoutingsrapporten Besiktas kunnen bekoren, kan Ajax binnen afzienbare tijd een bod tegemoetzien.

Klaassen is bezig aan zijn tweede periode in Amsterdam. In 2020 betaalde Ajax zo'n 11,7 miljoen euro aan Werder Bremen om zijn verloren zoon terug te halen naar de Johan Cruijff ArenA. Werder zou volgens Fanatik overigens óók wel oren hebben naar een terugkeer van Klaassen. De 41-voudig Oranje-international kwam tussen 2018 en 2020 tot 81 wedstrijden voor die Grün-Weißen.