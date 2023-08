Klaassen naar de bank verwezen; Medic en Tahirovic starten wel voor Ajax

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 18:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:53

Maurice Steijn heeft de opstelling van Ajax voor het duel met Heracles Almelo bekendgemaakt. Jakov Medic en Benjamin Tahirovic maken hun Eredivisie-debuut, terwijl ook Mohammed Kudus aan de aftrap staat. De Ghanees speelt mogelijk zijn laatste wedstrijd voor de Amsterdammers gezien de concrete interesse van Brighton & Hove Albion. Op het middenveld is er geen plaats voor Davy Klaassen. Kenneth Taylor staat op 10. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is te zien op ESPN 1.

Gerónimo Rulli, die in de belangstelling staat van Bayern München, staat onder de lat. De verdediging, van rechts naar links, wordt gevormd door Devyne Rensch, Medic, Jorrel Hato en Anass Salah-Eddine. Branco van den Boomen, Tahirovic en Taylor staan op het middenveld in de Johan Cruijff ArenA. De basisplaats voor Taylor lijkt een duidelijk signaal voor Klaassen, die op de bank begint. Kudus is de rechtsbuiten van dienst, terwijl Steven Bergwijn de linkervleugelspeler is. Brian Brobbey staat in de punt van de aanval.

Ajax is volop bezig op de transfermarkt en haalde al de nodige versterkingen binnen, maar er bestaat nog veel onduidelijkheid over mogelijke nieuwelingen en vertrekkende spelers. Een van de aankopen, Medic, wist vrijdag al dat hij in de basis zou staan. "Ik kijk wie er op dit moment verder is en dat is Medic, dus hij gaat spelen", vergeleek Steijn de situatie van de Kroaat met die van Olivier Aertssen. Kudus is er ook nog bij, ondanks concrete interesse van Brighton. Carlos Forbs is fysiek nog niet klaar voor een basisplaats. Ajax moet het nog drie duels stellen zonder de geschorste Steven Berghuis, terwijl Ahmetcan Kaplan en Remko Pasveer er vanwege langdurige blessures niet bij zijn.

Bij Heracles zal men zich vastklampen aan de openingswedstrijd van het seizoen 2018/19. Net als dit seizoen mocht de club uit Almelo op de eerste speelronde naar de Johan Cruijff ArenA afreizen. Toen werd er een knap resultaat behaald: 1-1. In totaal namen de Heraclieden het 22 keer op tegen Ajax in Amsterdam. Zeventien keer werd er verloren, vier keer werd het gelijk en eenmaal werd er gewonnen. Die overwinning dateert echter alweer van 11 oktober 1964 (1-4). Met het doel om handhaving te bewerkstelligen versterkte de promovendus zich met ervaren krachten als Mario Engels, Jizz Hornkamp en Jetro Willems. Daartegenover stond het vertrek van onder meer Samuel Armenteros en Marco Rente.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Medic, Hato, Salah-Eddine; Van den Boomen, Taylor, Tahirovic; Kudus, Brobbey, Bergwijn.

Opstelling Heracles Almelo: Brouwer; Bakboord, Sonnenberg, Hoogma, Willems; De Keersmaecker, Ouahim, Engels; Hansson, Hornkamp, Nankishi.