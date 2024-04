KKD Elftal van de Week: Stuntploeg FC Dordrecht blijft doordenderen

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Op vrijdagavond kwam het gros van de competitie in actie, terwijl op zondag en maandag ook nog drie wedstrijden werden afgewerkt van speelronde 34.

Het doel wordt deze week verdedigd door Wouter van der Steen, de betrouwbare sluitpost van Helmond Sport. De keeper is een vaste kracht in het elftal van Tim Bakens dat vrijdagavond met 0-1 won van ADO Den Haag.

Tegen de Hagenezen ontpopte Van der Steen zich andermaal door zeven reddingen te verrichten. Het was voor de 33-jarige keeper zijn negende clean sheet van het seizoen. Door de overwinning grijpt Helmond Sport de dertiende plaats en zelfs deelname aan de play-offs is nog niet uitgesloten.

Mohamed Nassoh zet de lijnen uit op het middenveld in dit Elftal van de Week. De 21-jarige controleur is een routinier bij Jong PSV, daar hij al 102 duels uitkwam voor de beloftenploeg van de Eindhovenaren. Het levert hem interesse op van Sparta Rotterdam.

Als de Spangenaren vrijdagavond keken naar FC Eindhoven - Jong PSV, dan zullen ze niet teleurgesteld zijn geraakt. Voor het eerst in zijn carrière was Nassoh bij drie doelpunten in één Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd betrokken. Mede dankzij zijn twee goals en een assist op de openingstreffer wonnen de talenten van PSV met 2-5 van hun stadgenoot.

Arjen van der Heide is de rechtsbuiten van het Elftal van de Week. Met Roda JC won de aanvaller afgelopen vrijdag uiterst gemakkelijk van nummer zeventien TOP Oss: 1-4. De buitenspeler had daar zelf een groot aandeel in. Zo schoot hij de Limburgers al na twee minuten op voorsprong en wist hij in de 24ste minuut de 0-3 op het scorebord te zetten.

De verdediging van TOP Oss kwam handen en voeten tekort om de 22-jarige in toom te houden. Van der Heide noteerde, naast zijn twee doelpunten, zeven schoten, negen balcontacten in de vijandelijke zestien en drie succesvolle dribbels en toonde zich ook in verdedigend opzicht strijdbaar met acht balveroveringen.

Aan de linkerkant van de aanval staat FC Dordrecht-sensatie Ilias Sebaoui geposteerd. De Belg is één van de Feyenoord-huurlingen in de selectie van Michele Santoni. De stuntploeg is volop in de race om promotie en etaleerde dat vrijdagavond tegen andere promotie-aspirant NAC Breda: 1-4.

Sebaoui tekende zelf voor de 1-2 en was de aangever op het slotakkoord van Korede Osundina. De pingelaar wist de verdedigers van NAC af en toe horendol te draaien met vijf succesvolle dribbels en vier gecreëerde kansen. Het was tevens de eerste keer dat Sebaoui een doelpunt en een assist gaf in hetzelfde duel.

Het volledige Elftal van de Week

