Kijkers snappen niets van commentaar én beelden tijdens medisch noodgeval bij Nederland - Hongarije: 'Weg met die man'

De kijkers van de wedstrijd tussen Nederland en Hongarije zijn duidelijk niet te spreken over de NOS en commentator Jeroen Grueter. In de openingsfase van het Nations League-duel zakte vermoedelijk een staflid van de Hongaren plotseling onderuit op de bank, waarna er een kring op de persoon gevormd werd en een medisch team te hulp schoot.

Er is veel kritiek op sociale media op de wijze waarop de NOS het medische noodgeval in beeld bracht en de wijze waarop Grueter verslag deed.

Op het moment dat de wedstrijd stilgelegd werd in de achtste speelminuut vanwege het medische incident, draaide de camera direct naar de bank. Daar was duidelijk in beeld een trillend staflid te zien. Het levert de NOS veel kritiek op. Bovendien ging Grueter er vrijwel direct vanuit dat er iemand gereanimeerd werd, terwijl dit niet honderd procent helder was.

“Respectloos dat die tv aan staat op de persoon. Met een streaker mag niks, maar dit?”, schrijft een persoon op X.

“Streakers of veldbestormers mogen we niet zien, maar shockerende beelden c.q. medische noodsituaties gooien we gewoon rechtstreeks de huiskamers in waar gezinnen met jonge kinderen gezellig een avondje voetbal kijken”, schrijft een ander.

Ook de kritiek op Grueter is niet mals. “Commentator is arts, commentaar en dominee tegelijk. Verschrikkelijk commentaar. Klep dicht Grueter”, zo klinkt het op X. “Kan iemand die Jeroen Grueter van de buis halen?”, vraagt een ander zich af.