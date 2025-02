Kijkers ontdekken massaal vreemde tic bij Noa Lang: 'Hij maakt scheetgeluidjes'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die een opmerkelijk geluid maakte tussen de regels door in gesprek met ESPN.



Kijkers hebben een opvallende tic ontdekt bij Noa Lang. De aanvaller van PSV maakte een fantastisch doelpunt tegen Willem II, maar weigerde uit onvrede te juichen. In plaats daarvan stak hij een vinger voor de mond. Na afloop haalde hij bovendien genadeloos uit naar de fans. In het interview na afloop maakte Lang opvallende - zoals veel kijkers het noemen - 'scheetgeluiden' tussendoor.

"Tussen het beatboxen en de mondscheetjes heeft hij wel gelijk", zo schrijft iemand in de comments. "Waarom makt hij de hele tijd scheetgeluidjes?", vraagt een ander zich af. "Hij maakt de hele tijd scheetgeluidjes", schrijft weer een andere gebruiker op X.