Kijkers Ajax zijn unaniem over openbaring: ‘Hij zet iedereen op lichtjaren achterstand’

Alex Pastoor heeft donderdagavond een uitmuntende indruk achtergelaten op de meeste televisiekijkers. De trainer, die momenteel geen club heeft, debuteerde op Ziggo Sport als analist, bij de Europa League-voorrondewedstrijd Jagiellonia Bialystok - Ajax (1-4).

Pastoor was het laatst actief als trainer bij Almere City FC, de club die hij in het debuutseizoen moeiteloos in de Eredivisie wist te houden. Pastoor had een aflopend contract in Flevoland en heeft momenteel geen club.

De trainer verscheen onlangs al in enkele talkshows en maakte donderdag dus zijn opwachting als analist bij een wedstrijd. Pastoor neemt zijn vak serieus en bekeek van tevoren drie wedstrijden van Jagiellonia.

Ook won hij informatie in over de kampioen van Polen bij Arek Radomski. De oud-middenvelder speelde jarenlang in Nederland en kent Pastoor uit die tijd.

Ekstraklasa GKS Katowice GKA 2024-08-25T12:45:00.000Z 14:45 Jagiellonia Bialystok BIA

Europa League Qualification Ajax AJX 2024-08-29T18:00:00.000Z 20:00 Jagiellonia Bialystok BIA

Op X regent het positieve reacties over het tv-optreden van Pastoor. Zo is Nico Dijkshoorn, columnist van Voetbal International, razend enthousiast over de nieuwe analist van Ziggo.

"Alex Pastoor zet vanavond alle analisten meteen op lichtjaren achterstand", aldus Dijkshoorn op X. "Wat een verademing, eindelijk eens niet dat ouwe jongens krentenbroodsfeertje aan tafel."

Over de commentator van Ziggo Sport is Dijkshoorn overigens minder positief. "Jammer van schuifdeur-cabaretier Sierd de Vos."

Ook Pieter Zwart is blij met Pastoor in zijn nieuwe rol. "Fijn om Alex Pastoor als analist te zien", aldus de hoofdredacteur van Voetbal International.