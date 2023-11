Kieft merkt gedragsverandering Arne Slot op: ‘Dat ga je nu een beetje zien’

Dinsdag, 7 november 2023 om 19:44 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:46

Wim Kieft kan zich vinden in de column van Willem van Hanegem in het Algemeen Dagblad. Laatstgenoemde was daarin behoorlijk kritisch op een aantal spelers van Feyenoord, vanwege hun spel de laatste weken. Kieft denkt dat ook te zien, gaf hij maandagavond bij Veronica Offside aan. Bovendien ziet hij dat trainer Arne Slot soms opvallend fel wordt.

Feyenoord wist zaterdagavond nipt te winnen op bezoek bij RKC Waalwijk: 1-2. Santiago Gimenez had het de Rotterdammers vlak voor rust makkelijker kunnen maken door een penalty te benutten, maar zijn panenka ging over. Dat kwam hem op veel kritiek te staan. Ook omdat hij een week eerder, tegen FC Twente (2-1 nederlaag) ook al niet wist te overtuigen.

Van Hanegem gaf maandag in zijn column aan het gevoel te hebben dat sommige spelers van Feyenoord het ‘hier en daar wat hoog in hun bol hebben gekregen’ na de 3-1 overwinning op Lazio in de Champions League eind oktober. “Na de winst tegen Lazio werden ze echt bedolven onder de complimenten. Maar na die partij zag ik zo veel spelers tweemaal een heel laag niveau aantikken. Santiago Giménez voorop”, aldus de Kromme.

Maandagavond bij Veronica Offside kwamen de wedstrijd van Feyenoord en de penalty van Gimenez ook ter sprake, evenals de reactie van trainer Arne Slot achteraf. “Daar moet ik wel vreselijk om lachen, zo’n trainer die de pest in heeft”, aldus Kieft.

“En bij Slot ga je nu een beetje zien dat als het tegenzit, hij heel fel wordt.” Presentator Wilfred Genee vraagt Kieft vervolgens of hij Slot een slechte verliezer vindt. “Ja, maar dat vind ik op zich wel goed”, reageert de analist, om vervolgens over de column van Van Hanegem te beginnen.

“Ik las die column vanmorgen, en ik dacht: nou, daar zit misschien wel wat in. Er treedt een beetje gemakzucht op. Alsof ze verwachtten na die wedstrijd tegen Lazio dat het allemaal vanzelf gaat, maar dat gaat het natuurlijk nooit.”

Ook Jan Boskamp zag dat Slot flink baalde van de wijze waarop Gimenez zijn penalty nam. “Ik zag Arne na de wedstrijd... Hij wilde helemaal losbarsten, maar hij kon zich nog net inhouden”, aldus het Feyenoord-icoon.