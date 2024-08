Kieft: 'Gaat Ajax dat met Weghorst doen? Reken maar dat zoiets voor veel onrust zorgt'

Wim Kieft vraagt zich af wat er bij Ajax gaat gebeuren, nu Wout Weghorst met Brian Brobbey gaat concurreren om de spitspositie. De columnist van De Telegraaf vindt dat de leiding van de Amsterdammers opmerkelijke keuzes maakt op onder meer het transferbeleid.

Kieft verwacht dat Weghorst Ajax sowieso de nodige goals gaat bezorgen. ''Maar wat de achterliggende gedachte is van de beleidsbepalers bij Ajax om met twee min of meer gelijkwaardige spitsen, met beiden hun eigen specifieke kwaliteiten het seizoen te beginnen is een groot raadsel.''

''Als je Ajax wekelijks ziet, of ze zag ze vorig seizoen spelen, dan denk je toch: hadden ze niet beter kunnen investeren in betere spelers op andere posities, in plaats van twee gelijkwaardige spitsen voor één plaats?'', vraagt de oud-aanvaller van Ajax zich hardop af. ''Kwalitatief houdt het nog steeds niet over met de huidige selectiespelers.''

Kieft is benieuwd wat trainer Francesco Farioli nu gaat doen. ''Gaan ze Brian Brobbey, iemand die je goed in de etalage kan zetten, bij Oranje zit en het best goed doet bij Ajax, op de bank zetten? Dat zou kapitaalvernietiging zijn.''

''Het is niet uit te leggen waar ze mee bezig zijn bij Ajax'', is Kieft bepaald niet onder de indruk van het gevoerde beleid in de Johan Cruijff ArenA. ''Of ga je Weghorst op de bank zetten? Reken maar dat zoiets voor veel onrust zal zorgen.''

Kieft keek donderdag met veel interesse naar de eerste moment van Weghorst als speler van Ajax. ''Weinig spelers zullen zoveel gelukzaligheid hebben uitgestraald toen ze als nieuwe aankoop in beeld kwamen in de Johan Cruijff ArenA.''

''Of huilden toen ze voor het eerst op het veld stonden met de familie. En dan heeft Ajax voor de Europa League ook nog geloot tegen zijn oude club Besiktas. Zoals gezegd: we gaan op alle gebied nog iets beleven met Wout als Ajacied de komende twee seizoenen'', kijkt Kieft reikhalzend vooruit.