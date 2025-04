Marco van Basten is zeker van zijn zaak: 'Zij gaan de Champions League winnen'

Marco van Basten denkt dat Paris Saint-Germain de Champions League gaat winnen. Dat zei de voormalig topspits dinsdagavond voorafgaand aan de kwartfinales van het miljardenbal als analist bij Ziggo Sport.

San Marco is al goed onderweg met zijn voorspellingen, daar hij Arsenal en Inter in de halve finale verwacht. De Engelse topclub won dinsdag met 3-0 van Real Madrid, terwijl de Italianen met 1-2 wonnen op bezoek bij Bayern München.

Van Basten verwacht dat Arsenal het in de halve finale moet afleggen tegen PSG. Ook denkt hij dat FC Barcelona te sterk gaat zijn voor Inter.

Uiteindelijk zal PSG er met de eindzege vandoor gaan, zo voorspelt Van Basten. “Zij gaan eindelijk een keer de Champions League winnen.”

“PSG heeft al een jaar of vijftien geïnvesteerd en iedere keer op de Champions League gehoopt. Ik zie Manchester City als een vergelijkbare ploeg en dat is bij hen ook gelukt”, aldus Van Basten. “Vroeg of laat moet het ervan komen.”

Van Basten is onder de indruk van PSG dit seizoen. “Ze hebben nu wel een team dat spectaculair voetbal speelt.”

Collega-analist Wesley Sneijder voorspelde tijdens de voorbeschouwing een finale tussen Real Madrid en FC Barcelona. “Iedereen zal denken dat Barça gaat winnen, maar ik denk dat Real als vanouds de beker gaat pakken.”