Dit zegt de Britse pers over de duels tussen Jurriën Timber en Vinícius Júnior tijdens Arsenal - Real Madrid

De Britse media zijn zeer lovend over het optreden van Jurriën Timber in het Champions League-duel met Real Madrid. De Nederlander kreeg een plek in de basiself van manager Mikel Arteta bij Arsenal en hij was op de rechtsbackpositie de directe tegenstander van Vinícius Júnior, die nauwelijks in het schouwspel voorkwam.

Timber bleef in de eerste helft even aangeslagen liggen na een duel met Kylian Mbappé, maar uiteindelijk bleek hij toch verder te kunnen. De rechtsback van dienst stond zijn mannetje in de duels met Vinícius Júnior en hij zag hoe zijn ploeg Real Madrid op zeer indrukwekkende wijze versloeg: 3-0.

De absolute held van de avond was Declan Rice, die nooit eerder scoorde uit een vrije trap en tegen Real Madrid twee vrije trappen raak schoot. Hij krijgt in de meeste media het hoogste cijfer, maar ook de beoordelingen van Timber, wiens passes in liefst 94 procent van de gevallen aankwamen, mogen er zijn.

The Telegraph geeft Timber een 8 voor zijn spel. “Hij speelt zo agressief en sterk in de duels. Hij klapt er hard in en het moet verschrikkelijk zijn om tegen hem te spelen.”

Hoewel Arsenal Insider ‘slechts’ een 7 uitdeelt, zijn de teksten eveneens lovend. “Hij heeft nogmaals aangetoond waarom hij zó gewaardeerd wordt door Arteta. Hij gebruikt zijn snelheid en kracht om verdedigend zijn mannetje te staan tegen een van de beste spelers ter wereld.”

Een 8 kreeg de Oranje-international ook van The Standard, dat bondig is in zijn tekst. “Hij heeft Vinícius Júnior uitgeschakeld. Hij was uitstekend.”

Tegelijkertijd geeft de Daily Mail een 7,5. “Hij was een van de beste spelers van Arsenal en hij speelde uitstekend tegen Vinícius Júnior.”