Marco van Basten heeft spijt van haartransplantatie

Marco van Basten kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn besluit om een haartransplantatie uit te voeren, zo vertelt de oud-topspits in gesprek met De Telegraaf. De ingreep bij de analist is al enkele keren ter sprake gekomen in talkshows en hij blikt nu zelf terug op de transplantatie.

Begin maart besloot Van Basten om een haartransplantatie te doen. Hij ontbrak in het praatprogramma Rondo van Ziggo Sport, waar hij normaal altijd aanschuift, vanwege de cosmetische ingreep. Een maand daarna blikt hij terug op het besluit.

"Het begon een beetje dun te worden”, vertelt Van Basten dinsdag. “Dus op een gegeven moment sprak ik met nota bene Ruud Gullit, die zei: ‘Kan jou het schelen? Het komt een beetje oud over.’ Dus ik dacht: als ik het dan toch een keer moet doen, dan moet ik het nu doen."

"Ik moet toch zeggen dat ik er wel een klein beetje spijt van heb," vervolgt de analyticus. "Ik vond het best wel een bevalling, moet ik zeggen. Het was best wel zwaar. Aan de andere kant: het groeit weer, dus we zien het allemaal wel."

"Mensen kennen mij inmiddels wel. Je houdt van me of je vindt me waardeloos. Het hoort er allemaal bij, het zit er allemaal in. Ik kan daar niet veel meer aan veranderen”, besluit Van Basten.

Maandag barstte collega-analist René van der Gijp tijdens het programma Vandaag Inside nog in lachen uit vanwege het resultaat van de haartransplantatie.

"Hij heeft volgens meer haar op zijn lul dan op zijn hoofd. Het gaat nog niet echt lekker, het schiet niet op. Geen gezicht, joh”, zei Van der Gijp.

