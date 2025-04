Martijn Krabbendam: 'Iemand vertelde mij dat Brian Priske in de belangstelling staat van...'

Brian Priske heeft na zijn ontslag bij Feyenoord nog geen nieuwe club gevonden. In de Turkse media wordt de 47-jarige Deen in verband gebracht met verschillende topclubs. Ook journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International lijkt daar lucht van te hebben gekregen.

“Iemand vertelde mij dat Priske in de belangstelling staat van Besiktas”, zegt de clubwatcher van Feyenoord in de Dick Voormekaar Podcast.

Zijn collega Michel van Egmond smelt al weg bij de gedachte. “Goh, dat zou een mooi kerstverhaal zijn... Dat je hem op zit te wachten in de lobby in Istanbul.”

Ole Gunnar Solskjaer ligt bij Besiktas nog vast tot medio 2026. Turkse journalisten noemen Priske ook als mogelijke opvolger van José Mourinho, die bij Fenerbahçe eveneens tot medio 2026 onder contract staat.

De naam van Priske valt in ieder geval zeker in Turkije. Beide clubs hebben echter nog geen beslissing genomen over hun huidige trainer. "Ik weet niet helemaal zeker of het waar is", voegt Krabbendam later nog toe.

Krabbendam zou Priske graag nog eens spreken. Zeker wanneer de Deen in de Süper Lig aan de slag zou gaan. “Ik ben benieuwd hoe dat zou gaan, in dat Turkse gekkenhuis.”

De journalist complimenteert Priske voor zijn koelbloedige werkwijze. “Ik moet zeggen dat die man heel rustig is omgegaan met alle stress hier. Hij is nooit uit zijn slof geschoten en heeft nooit ruzie gemaakt.”

“Er zijn zat trainers die andere dingen hadden gedaan. Hij doet ook nu zijn verhaal niet. Onvoorstelbaar gewoon”, aldus Krabbendam.