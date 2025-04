'Igor Paixão is al mondeling akkoord met volgende club en gaat Feyenoord verlaten'

Igor Paixão lijkt zijn laatste wedstrijden bij Feyenoord in te gaan. De 24-jarige vleugelspeler beleeft een geweldig seizoen en dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Napoli lijkt het meest concreet en zou zelfs al een mondeling akkoord hebben bereikt met Paixão, zo meldt Il Mattino.

Napoli is richting komende zomer op zoek naar een kwaliteitsimpuls in de voorhoede. Khvicha Kvaratskhelia heeft sinds zijn vertrek afgelopen winter naar Paris Saint-Germain namelijk een groot gat achtergelaten.

Dat gat zou opgevuld moeten worden door Alejandro Garnacho of Paixão. Manchester United zal de Argentijn echter niet voor minder dan 45 miljoen van de hand doen, waardoor Paixão een logischere optie is voor Napoli.

“Voorzitter Aurelio De Laurentiis bekijkt nog altijd met veel aandacht de wedstrijden van Feyenoord. Er is namelijk al een persoonlijk akkoord met Paixão, voor wie de Nederlandse club 25 miljoen euro vraagt”, zo schrijft Il Mattino.

Dat is al tien miljoen euro minder dan eerder werd gemeld vanuit Italië. Paixão heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2029, waardoor het onwaarschijnlijk lijkt dat de Rotterdammers een bod van 25 miljoen zullen aanvaarden.

Wel is het duidelijk dat de interesse van Napoli in Paixão serieus is. Trainer Antonio Conte zou ook enthousiast zijn over de Braziliaan en zou hem graag aan zijn selectie willen toevoegen. In Italië maakte de vleugelspeler onder meer indruk in de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan.

Paixão is niet de enige speler in de Eredivisie die op het verlanglijstje staat bij de Napolitanen. Ook Mika Godts zou naar verluidt als een waardige opvolger van Kvaratskhelia worden gezien.