Speler barst in huilen uit na stompen teamgenoot en liplezers ontcijferen keiharde woorden in ruzie tijdens LaLiga-duel

Spanje is momenteel in de ban van een ruzie op de bank tijdens het duel in de Primera División tussen Valladolid en Getafe (0-4). Na zijn wissel kreeg Valladolid-aanvaller Juan Latasa het aan de stok met bankzitter Luis Pérez. Het leidde tot een keiharde woordenwisseling en enkele tikken van Pérez.

Het is momenteel geen pretje om speler van Valladolid te zijn. De noodlijdende club is acht wedstrijden voor het einde al praktisch verzekerd van degradatie uit LaLiga en in de slotfase van het seizoen lopen de onderlinge spanningen ook flink op.

Afgelopen zondag ging het helemaal mis op de bank bij la Pucela. Halverwege het duel met Getafe keek de ploeg van trainer Álvaro Rubio met tien man al aan tegen een 0-3 achterstand, die in de tweede helft nog opliep tot 0-4. Het leidde tot grote frustratie bij onder meer Latasa.

De spits van Valladolid werd na een uur spelen naar de kant gehaald, en daar baalde hij zichtbaar van. Liplezers van DAZN España ontcijferden de scheldpartij die volgde, terwijl Latasa hoofdschuddend naar de bank liep. “Fuck dit, wat een kutzooi”, riep hij (vrij vertaald).

Latasa bleef in de negativiteit hangen, en bleef op de bank doorgaan met balen. “Wat zijn wij slecht, we doen niks. Kutzooi, dit is shit”, vervolgde hij. Op dat moment was bankzitter Pérez het zat. “Bek dicht, klaar nu”, reageerde de verdediger.

Het duo ging bekvechtend verder, totdat Latasa plotseling iets achter zijn hand zei dat Pérez frustreerde. Laatstgenoemde werd agressief en deelde enkele klappen uit aan zijn teamgenoot, waarna de verdediger woedend wegliep. Pérez barstte daarna in huilen uit, zo is te zien op beelden van DAZN.

Voor de onenigheid op de bank en de fysieke aanval kunnen beide spelers van LaLiga een boete opgelegd krijgen die kan oplopen tot zeven procent van het maandsalaris. Beide spelers krijgen ook van de club een straf opgelegd, zo laat Valladolid weten in een persbericht. Zowel Latasa als Pérez heeft zijn excuses inmiddels aangeboden bij de club, ploeggenoten en supporters.