Kieft en Van der Gijp geven trainer dringend advies: 'Stop met deze poppenkast'

Wim Kieft en René van der Gijp begrijpen niets van Feyenoord-trainer Brian Priske. De Deense oefenmeester roept na elke wedstrijd zijn selectie en staf bij elkaar om direct te reflecteren op het gespeelde duel.

Priske werd eerder deze maand tijdens een persconferentie gevraagd waarom hij voorstander is van een zogeheten scrum. “Voetbal is een teamsport Ik heb verschillende teams, clubs en groepen meegemaakt en één ding wat ik vaak zie na de wedstrijd, is dat spelers verschillende kanten opgaan”, legde hij uit. “Helaas hebben sommigen een interview, sommigen gaan op de bank zitten of juist gelijk naar binnen en sommigen doen nog een rondje langs de tribunes."

"Ik denk dat het heel fijn is om direct na afloop van de wedstrijd samen te komen. Hun mindset weer op orde brengen na de wedstrijd en ze vlug een of twee dingen meegeven die ik in mijn hoofd heb. Zo hebben ze een klein beetje het gevoel hoe ik de wedstrijd zie na afloop. Maar het is ook om de binding te houden. Of je nu wint, verliest of gelijkspeelt, blijf of verdrietig bent: blijf samen”, aldus Priske.

Kieft en Van der Gijp zagen Priske na het gelijkspel tegen Sparta Rotterdam (1-1) van afgelopen zaterdag opnieuw een scrum houden en vonden het een bijzondere gewaarwording. “Wat moeten we met dit soort figuren?”, vraagt Kieft zich in de podcast KieftJansenEgmondGijp af, refererend aan Priske.

“Het is een poppenkast, Wim”, reageert Van der Gijp. “Ik zeg niet dat hij een kuttrainer is, maar hij is wel veel minder dan Slot. De voltallige spelersgroep moet zo’n ritueel na de wedstrijd afschaffen. Je moet na de wedstrijd gewoon het publiek bedanken dat zij gekomen zijn.”

“Ja natuurlijk man, doe nou eens even normaal!”, haakt Kieft in. “Wat staan ze nou allemaal in de middencirkel te doen?”

Van der Gijp zet ook zijn vraagtekens bij een andere keuze van Priske. Tegen Sparta haalde hij Quinten Timber na 68 minuten van het veld. De middenvelder werd vervangen door Neraysho Kasanwirjo na een rode kaart voor Ramiz Zerrouki. “Dat is gek, want Timber is zijn beste man.”