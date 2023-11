Kevin van Veen: ‘Grens overschreden met mijn taalgebruik richting Lukkien’

Woensdag, 22 november 2023 om 11:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:42

Het is niet ondenkbaar dat Kevin van Veen deze winter al vertrekt bij FC Groningen. De spits is na een conflict met trainer Dick Lukkien op een zijspoor beland en heeft aanbiedingen ontvangen om de deur van stadion Euroborg achter zich dicht te trekken, zo onthult hij in gesprek met The Scottish Sun.

Van Veen, wiens vriendin in verwachting is, is bijzonder openhartig tegenover de Schotse krant. "Toen ik naar Groningen ging wist ik dat het een uitdaging zou zijn vanwege onze gezinssituatie, maar het is veel moeilijker gebleken dan verwacht", aldus de spits. "Ik was vorige week in Schotland en ben daarna weer teruggegaan naar Nederland."

Het leven zonder zijn gezin - Van Veens vriendin bleef achter in Schotland - valt de aanvaller zwaar. "Ik besefte dat als ik de volgende keer zou afreizen naar Schotland, ik misschien onze baby zou kunnen vasthouden, om hem of haar vervolgens weer te moeten achterlaten. Ik denk dat dat heel moeilijk zal zijn."

Van Veen sluit een vroegtijdig vertrek bij Groningen dan ook niet uit. "Mijn zaakwaarnemer vertelde vorig seizoen dat er interesse was van Rangers, ook al voldoe ik met mijn leeftijd niet aan hun profiel. Ik heb een gelukkige tijd gehad in Schotland en sluit niets uit." Van Veen maakte als speler van Motherwell 40 goals in 83 wedstrijden.

Als speler van FC Groningen gaat het een stuk moeizamer. Van Veen zei in de zomer minimaal dertig keer te willen scoren, maar kwam nog niet verder dan vijf goals en zit nu dus op de bank. "Het ging goed met mij, maar de coach en ik hebben een discussie gehad waarbij ik een grens overschreed met mijn taalgebruik. Sindsdien zit ik op de bank en dat wekt interesse."

"Mijn zaakwaarnemer heeft telefoontjes gekregen van zes of zeven clubs met vragen over de mogelijkheid tot een huurperiode in januari. Als alles blijft zoals het nu is, zou dat een verstandig alternatief zijn", aldus Van Veen.

Groningen nam Van Veen afgelopen zomer voor ruim 500.000 euro over van Motherwell. Naar verluidt is de spits een van de grootverdieners binnen de selectie, waardoor Groningen mogelijk (tijdelijk) ruimte kan maken in het salarishuis.

Van Veen reageert

Van Veen stelt dat zijn uitspraken uit z'n verband zijn getrokken. Van een bekoelde relatie met Lukkien is geen sprake, zo benadrukt hij. "De trainer en ik hebben geen woorden gehad zoals The Sun meldt en de verhoudingen tussen Lukkien en mij zijn prima. Bovendien is dit een interview van weken terug. Ik sta achter FC Groningen."

Reactie Wouter Gudde

Bij FC Groningen hechten ze niet veel waarde aan het stuk in The Scottish Sun. "Dat is toch een boulevardblad?", aldus algemeen directeur Wouter Gudde bij Dagblad van het Noorden. "Wij hebben met Kevin van Veen gesproken. Al deze punten zijn daarbij niet op tafel gekomen, behalve dat hij moeite heeft met de rol die hij nu heeft bij ons."

"Dat in ogenschouw nemende kan ik goed begrijpen dat de rest ook wat harder mee gaat tellen, maar vooralsnog hebben wij gewoon afgesproken dat de focus gaat op de wedstrijd van vrijdag tegen FC Eindhoven." Van Veen zat de afgelopen drie wedstrijden van FC Groningen op de bank.

"Kevin heeft aangegeven dat hij wil proberen te voldoen aan hetgeen wat de trainer van hem vraagt en volgens mij is hij daar hard mee bezig", vervolgt Gudde. "We gaan de aankomende weken wel zien hoe het loopt. In die periode zal zijn dochtertje geboren worden."

"Als hij echt achter de uitspraken staat die hij in deze krant heeft gedaan, zal hij zich ongetwijfeld bij ons melden met het verzoek of we kunnen kijken naar de mogelijkheden, maar daar is nu nog geen sprake van." Van Veen heeft een contract tot medio 2026.