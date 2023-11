Kevin Diks weet Harry Kane van het scoren te houden op bezoek in München

Woensdag, 29 november 2023 om 22:55 • Wessel Antes • Laatste update: 23:08

FC Kopenhagen is er woensdagavond in geslaagd een resultaat te boeken op bezoek bij Bayern München: 0-0. Met voormalig Feyenoorder Kevin Diks als bewaker van Harry Kane wisten de Denen het doel knap schoon te houden in Duitsland. De andere wedstrijd in Groep A, tussen Galatasaray en Manchester United, eindigde eerder op de avond in een 3-3 remise.

Bij Bayern had trainer Thomas Tuchel te maken met behoorlijk wat afwezigen. De Duitse oefenmeester wist al even dat hij tegen Kopenhagen geen beroep kon doen op Tarek Buchmann (spierblessure), Matthijs de Ligt (knieblessure), Gabriel Marusic (knieblessure) en Jamal Musiala (hamstringblessure), maar daar kwamen woensdag ook Noussair Mazraoui (darminfectie), Kim Min-jae (heupblessure) en Eric Maxim Choupo-Moting bij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met onder meer Manuel Neuer, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Kingsley Coman en Harry Kane in de basis kreeg het publiek in de Allianz Arena alsnog veel sterren te zien. Bij de bezoekers uit Denemarken kon Apeldoorner Diks rekenen op een basisplaats centraal achterin. Voormalig Ajacied Nicolai Boilesen werd door trainer Jacob Neestrup op de linksbackpositie geposteerd, terwijl Rotterdammer Jordan Larsson genoegen moest nemen met een plek op de bank.

Aan de wedstrijd was goed te merken dat Bayern zich reeds had geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. Voor de Duitse grootmacht gold het affiche in München vooral als tussendoortje voor de titelstrijd in de Bundesliga, waarin het elftal van Tuchel twee punten minder heeft verzameld dan het sterke Bayer Leverkusen van trainer Xabi Alonso.

In het eerste kwartier was Bayern dicht bij een voorsprong, toen een heerlijke volley van tiener Mathys Tel naast het doel van keeper Kamil Grabara vloog. Aan de andere kant zag goudhaantje Roony Bardghji, die tegen United (4-3 winst) nog de winnende scoorde, een poging misgaan toen Neuer de bal naast keek. Grabara was voor rust nog belangrijk met een redding op een kopbal van Müller.

In het tweede bedrijf was het meest noemenswaardige dat de Franse scheidsrechtster Stephanie Frappart tot driemaal toe weigerde een strafschop toe te kennen aan Bayern. Na ruim een uur spelen gaf ze geen strafschop na een vermeende handsbal van Kopenhagen, terwijl ze vlak voor het laatste fluitsignaal geen overtreding zag toen Müller naar de grond ging. In blessuretijd gaf ze wederom geen penalty na opnieuw een vermeende handsbal van de Denen. Mede door de beslissingen van Frappart en goed keeperswerk van zowel Neuer als Grabara kregen de aanwezige toeschouwers geen doelpunten te zien.

Door het gelijkspel in München is er nog altijd veel mogelijk in Groep A van de Champions League. Kopenhagen neemt het in de laatste groepswedstrijd in eigen huis op tegen Galatasaray, dat eveneens vijf punten heeft verzameld. Het doelsaldo is momenteel in het voordeel van de Denen, terwijl het onderlinge resultaat nog in evenwicht (2-2) is. De cruciale wedstrijd tussen beide clubs zal worden gespeeld op 12 december, om 21:00 uur.

Ook United maakt met vier punten uit vijf wedstrijden nog kans op de volgende ronde in het miljardenbal, maar moet daarvoor wel winnen van Bayern op Old Trafford. Daarnaast moeten the Red Devils dan hopen op een gunstige uitslag bij de wedstrijd tussen Kopenhagen en Galatasaray. Het duel tussen de twee Europese grootmachten wordt eveneens op 12 december om 21:00 uur afgewerkt,