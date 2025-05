Kevin De Bruyne met gigantische flater in laatste thuisduel voor Manchester City

Manchester City - Bournemouth staat in het teken van Kevin De Bruyne, die zijn laatste thuiswedstrijd speelt voor the Citizens. De Belgische middenvelder (33) speelde tien jaar voor het team van manager Pep Guardiola en veroverde in die periode talloze prijzen.

Via een fraai spandoek en gezang stonden de fans voorafgaand aan het duel in het Etihad Stadium stil bij het naderende afscheid van De Bruyne. De routinier sluit het seizoen zondag af tegen Fulham. Daarna gaat hij nadenken over de volgende stap in zijn loopbaan.

Manchester City kwam tegen Bournemouth al snel op voorsprong via een schitterende knal van afstand van Omar Marmoush. Dat de thuisclub niet al snel met 2-0 leidde, mag een wonder worden genoemd.

Na een vlotte aanval kon De Bruyne de bal in een leeg doel schuiven. De Belgische spelmaker raakte echter de lat, tot ongeloof van hemzelf, zijn medespelers en de fans van Manchester City. Even later maakte Bernardo Silva alsnog 2-0.

Manchester City, dat zaterdag verloor van Crystal Palace in de finale van de FA Cup, heeft de punten hard nodig in de strijd om een Champions League-ticket. Bij winst op Bournemouth is de derde plek in de Premier League een prooi voor de grootmacht.