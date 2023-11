Keuken Kampioen Divisie-club wordt bedrogen door eigen fans en treft maatregel

Dinsdag, 28 november 2023 om 19:56 • Laatste update: 20:47

FC Dordrecht gaat niet langer kaarten aanbieden tegen een gereduceerd tarief, zo maakt de club bekend via de eigen website. Kinderen en 65-plussers hadden jaren de mogelijkheid om met korting wedstrijdkaarten aan te schaffen, maar daar wordt veelvuldig misbruik van gemaakt, zo is gebleken.

"Sinds jaar en dag hanteert FC Dordrecht op alle rangen een kortingstarief op de toegangskaartjes voor jeugd én de oudere supporters. Een publieksvriendelijk beleid vooral ook bedoeld voor families en gezinnen", begint het statement op de clubsite.

"Helaas heeft de club moeten constateren dat van deze voordeelregel de laatste tijd veelvuldig misbruik werd gemaakt. Volwassen personen die met een kinderkaartje goedkoop naar de wedstrijd zijn gegaan. Dit bedrog heeft een dermate omvang aangenomen dat FC Dordrecht heeft besloten het kortingstarief op de West Tribune af te schaffen. Een betreurenswaardige maatregel."

De club benadrukt dat de kortingen wel geldig blijven op de overige tribunes. Op de West Tribune is het enkel nog mogelijk om korting te krijgen via een halve seizoenkaart. De club heeft een legitimatieverplichting ingesteld om herhaling te voorkomen in de toekomst.

Dordrecht is bezig aan een prima seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, wat maakt dat de run op kaarten toeneemt. De ploeg van trainer Michele Santoni staat na vijftien speelronden op een knappe negende plek met 23 punten.

Vorig seizoen verwelkomde Dordrecht 36.264 toeschouwers over het hele seizoen, een gemiddelde van 1.909 per wedstrijd. Dit seizoen komen er gemiddeld 2.224 mensen naar de wedstrijden kijken. Het Matchoholic Stadion biedt plaats aan 4.235 fans.