Robin van Persie ziet in AZ-middenvelder Kenzo Goudmijn gewenste versterking voor sc Heerenveen

SC Heerenveen is gecharmeerd van Kenzo Goudmijn, zo meldt De Telegraaf. Zondagochtend heeft op Ibiza een gesprek plaatsgevonden tussen de middenvelder van AZ en Heerenveen-trainer Robin van Persie.

De Telegraaf schrijft dat het gesprek tussen Van Persie en Goudmijn door 'meerdere mensen' werd opgevangen. De twee zouden van gedachten hebben gewisseld in het Gran Hotel, waar ze momenteel genieten van hun vakantie.

Goudmijn is eigendom van AZ, maar kwam sinds de winter uit voor Excelsior, waar hij een van de lichtpuntjes was. In dienst van de degradant kwam Goudmijn het afgelopen halfjaar tot achttien optredens in de Eredivisie en vier in de Keuken Kampioen Play-Offs.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Excelsior had bij lijfsbehoud het recht om Goudmijn nog een seizoen te huren van AZ, maar zag die optie in rook opgaan door de degradatie. De middenvelder ligt nog tot volgend jaar zomer vast in Alkmaar.

De kans bestaat dat Goudmijn eerst zijn contract verlengt bij AZ, om vervolgens te worden verhuurd aan Heerenveen. Een andere mogelijkheid is dat de Friezen de middenvelder definitief overnemen.

Goudmijn doorliep de jeugdopleiding van AZ en maakte er tevens zijn debuut in het betaalde voetbal. In 2021 werd hij uitgeleend aan Sparta Rotterdam, waarna het een jaar later de beurt was aan Excelsior.

Namens de Kralingers was Goudmijn over twee uitleenbeurten goed voor 82 wedstrijden, waarin hij 7 keer scoorde en 7 assists gaf. In het shirt van AZ staat de teller op twintig wedstrijden, waarin hij niet betrokken was bij een goal.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties