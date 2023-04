Kenneth Perez ziet ‘pure frustratie’ bij Santiago Giménez: ‘Dan mist hij...’

Vrijdag, 21 april 2023 om 08:40 • Wessel Antes

Kenneth Perez verwacht dat Santiago Giménez veel spijt heeft van de rode kaart die hij pakte met een wilde overtreding op Gianluca Mancini. De 21-jarige spits van Feyenoord werd, toen de wedstrijd tegen AS Roma (3-1) al verloren was, donderdagavond in de verlenging bestraft met een rode kaart. Giménez zal enorm balen van de aankomende schorsing, zo concludeert Perez als analist bij ESPN. De Deen stelt dat de linkspoot hoogstwaarschijnlijk een mooie affiche mist in de Champions League.

Giménez pakte in het Stadio Olimpico een gefrustreerd ogende rode kaart door zijn noppen te planten in het onderbeen van Mancini. Arbiter Anthony Taylor toonde zich na ingrijpen van de VAR onverbiddelijk en stuurde de Mexicaan weg met een rode kaart. “Het is vooral heel vervelend voor hemzelf”, reageert Perez bij ESPN. “Volgend seizoen kan Feyenoord zomaar in een geweldige Champions League-poule komen. Dan mist hij een wedstrijd tegen bijvoorbeeld Real Madrid.”

Perez denkt te weten waar de overtreding van Giménez vandaan kwam. “Het is pure frustratie en pure irritatie over het feit dat hij zijn stempel niet heeft kunnen drukken in twee topwedstrijden tegen Roma.” Collega-analist Pierre van Hooijdonk noemt het een ‘rare overtreding’. “Hij denkt: ik ben niet veel aan de bal geweest en heb dé kans gekregen in de verlenging...” Perez haakt daarop in. “Hij zal zichzelf écht hebben willen laten zien in deze wedstrijden. Helaas heeft hij dat het niet kunnen bewijzen aan zichzelf en zijn omgeving.”

Reactie Arne Slot

Trainer Arne Slot voelde er na afloop op de persconferentie niets voor om zijn pupil publiekelijk een standje te geven. “Hij mist de volgende Europese wedstrijden. En als wij de komende vijf wedstrijden goed doorkomen, zal dat hopelijk de Champions League zijn. Maar daar moeten we nog vijf hele zware wedstrijden voor spelen, om dat eventueel te bereiken”, aldus Slot, die zegt nog niet bezig te zijn met een eventuele schorsing voor Giménez. Het gaat geen seconde door mijn hoofd dat hij volgend jaar een wedstrijd mist.”